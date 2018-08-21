Стали известны обладатели премии MTV Video Music Awards

Источник: AP 2018

Минувшей ночью в Нью-Йорке в концертном зале Radio City Music Hall прошла 35-я церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards, одно из ярчайших событий года в области музыки и клипопроизводства.

Наибольшее число номинаций на сей раз получила хип-хоп исполнительница Карди Би — 25-летняя уроженка Бронкса претендовала сразу на десять наград, включая наиболее престижные («Артист года» и «Видео года»). К слову, именно Карди (настоящее имя — Белкалис Альманзар) было доверено открывать VMA-2018, что она с огромной радостью и сделала.

Впрочем, несмотря на статус фаворита вечера, одержать абсолютную победу по числу статуэток исполнительница не смогла: победив в номинациях «Лучший новый артист», «Лучшая коллаборация» (за совместный с Дженнифер Лопес и диджеем Халедом трек «Dinero») и «Песня лета» (композиция «I Like It», записанная при участи Бэд Банни и Джей Балвина), артистка разошлась миром с актером, музыкантом и просто очень талантливым парнем Чайлдишем Гамбино.

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И естественно, что все свои три награды («Лучшее видео с подтекстом для общества», «Лучшая режиссура» и «Лучшая хореография») 34-летний рэпер Дональд Гловер, известный в том числе и по новым частям киноэпопеи «Звездные войны», получил за одну единственную работу, буквально «взорвавшую» мировое медиапространство несколько месяцев назад. Речь здесь о социальном клипе на песню «This is America», невероятно смелом и провокационном произведении про наиболее животрепещущие проблемы США, согласно мнению самого Гловера.

Триумфу, что любопытно, не помешал даже скандал с недавними обвинениями музыканта в плагиате (причем именно касательно «This is America»), от которых Дональд хоть и сумел отбиться, но все же не без определенных имиджевых последствий. Особенно обидно здесь должно быть рэперу Дрейку: в любой другой год его «God’s Plan» — клип, в котором музыкант жертвует внушительную сумму случайным жителям Майами — с большой долей вероятности бы победил, однако, как оказалось, в рукаве у Гловера был самый что ни на есть козырной туз.

Не менее успешным получился вечер и для американо-кубинской певицы Камилы Кабелло, удостоившейся «всего» двух статуэток, но зато каких. Именно она победила в главных номинациях вечера — «Артист года» и «Видео года» (за трек «Havana» при участии Янг Тага).

Ярчайшей получилась и реакция исполнительницы: получая одну из наград из рук до недавних пор рекордсменки премии Мадонны, она с огромным трудом сдерживала нахлынувшие эмоции, чем немало умилила зрителей.

Примечательно, что перед объявлением победителя 60-летняя звезда американского шоу-бизнеса произнесла трогательную речь в память о легендарной соул-певице Арете Франклин, ушедшей из жизни на минувшей неделе в возрасте 76 лет.

В свою очередь песней года был признан абсолютный хит рэпера Пост Мэлоуне и 21 Savage «Rockstar», еще недавно звучавший, кажется, из каждой третьей машины в том числе и в России. Заслуженную викторию артисты отметили умопомрачительным коллабом с Aerosmith.

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В номинации «Прорыв года» при этом не оказалось равных американке японского происхождения Хейли Кийоко, известной актрисе и исполнительнице, недавно совершившей каминг-аут, тогда как лучшим поп-видео по версии MTV стал клип на песню Арианы Гранде «No Tears Left to Cry».

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Особые страсти пылали вокруг номинации «Лучшее видео в жанре хип-хоп», где на статуэтку среди прочих претендовали Никки Минаж и Трэвис Скотт.

Градус напряжения здесь был поднят самой Минаж, незадолго до церемонии резко высказавшейся в отношении последнего альбома рэпера — по ее мнению, пластинка участника лейбла Канье Уэста и близко бы не подошла к вершинами чартов, не окажись исполнитель во всех новостях из-за рождения первенца в его семье (матерью ребенка, если что, является сверхпопулярная в США модель Кайли Дженнер).

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При таких вводных Никки от слова «совсем» нельзя было уступать статуэтку Скотту, чего — к ее огромному счастью — и не случилось: победила в номинации сама Минаж, параллельно устроив красочный перформанс на сцене.

Лучшим латиноамериканским видео MTV признал композицию уже упомянутого Джей Балвина и Уилли Уильяма «Mi Gente», а в категории «Лучший рок-клип» первенствовала группа Imagine Dragons с видеоклипом на «Whatever It Takes».

Достаточно провальной церемония получилась для Бейонсе и Джей Зи: семейство серьезно претендовало сразу на несколько статуэток, однако по итогам выиграло лишь в двух номинациях, самих исполнителей особо не касающихся — «Лучшая операторская работа» и «Лучшая художественная работа».

Впрочем, особо горевать по этому поводу той же Бейонсе явно не стоит — она по-прежнему является абсолютным рекордсменом премии, имея реальные шансы в недалеком будущем преодолеть рубеж в 30 (!) статуэток MTV VMA.

Особую награду имени Майкла Джексона на сей раз получила Дженнифер Лопес, и отметила победу она, надо сказать, максимально ярко — выступление певицы стало одним из самых обсуждаемых тем премии.

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Что касается других номинаций, то их победителями стали ныне покойный диджей Авичи и Рита Ора («Лучшее танцевальное видео»), Кендрик Ламар и SZA («Лучшие визуальные эффекты»), а также N.E.R.D с Рианной («Лучший монтаж»).