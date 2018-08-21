Очевидец рассказал о посадке Ту-124 на Неву 55 лет назад

Источник: РИА "Новости"

Новый пассажирский лайнер Ту-124 вылетел из аэропорта «Юлемисте» в Таллине рано утром 21 августа 1963 года в 8:55 и взял курс на московский аэропорт Внуково. Командиром воздушного судна был Виктор Мостовой, вторым пилотом — Василий Чеченев. Вместе они летели уже не первый раз. На борту находилось шесть членов экипажа и 45 пассажиров.

После взлета члены экипажа обнаружили, что переднюю стойку шасси заклинило.

При взлете в Таллине самолет потерял шаровой болт (его потом подняли на взлетной полосе). Садиться в Таллине было нельзя, стоял густой туман и машину с неисправным шасси отправили в Ленинград — садиться «на брюхо» на грунтовой полосе в аэропорту Пулково (тогда «Шоссейная») в Ленинграде. В аэропорту в боевую готовность были приведены экстренные службы: к грунтовой полосе, куда должен был сесть самолет, была доставлена пожарная техника и машины скорой помощи.

В случае, если выпустить шасси нельзя, самолет приземляется или на специально вспаханную землю или на бетонную полосу, но основательно залитую пожарной пеной. Это делается для того, чтобы самолет не загорелся от искр, вылетающих из-под корпуса.

Для этого сначала надо было сжечь топливо — иначе возникал риск пожара.

К 11:00 лайнер оказался около Ленинграда и начал облетать город на высоте около 500 метров. Стюардессы по приказу командира отвлекали пассажиров рассказами. В 12:10 на восьмом круге в 21 км от аэропорта, когда, согласно показаниям топливомера, топлива оставалось около 750 литров, достаточное количество, чтобы долететь до «Пулково», остановился левый двигатель.

Летчики переусердствовали, стараясь выжечь побольше горючего. Расходомеры топлива того времени были с дефектом, часто показывали на тонну больше, чем было в баках. Потому в аэропортах самолеты старались дозаправлять чуть больше.

Диспетчерские службы дали разрешение срезать путь до аэродрома и лететь через центр города. Когда сменили курс, в кабине пилотов повисла тишина — отказал и второй двигатель. Самолет весом более сорока тонн стремительно снижался на знаменитый Исаакиевский собор.

«Иди на Неву!» — крикнул Мостовому Чеченев.

В Пулково самолет исчез с экранов локаторов — он снизился над городом до такой высоты, при которой локаторы аэропорта его не видят. Там экипаж и пассажиров уже «похоронили».

Пролетев в 50 метрах над Большеохтинским мостом, а затем над опорами еще только строящегося моста Александра Невского (ныне самого большого моста Петербурга), самолет приводнился рядом с Финляндским железнодорожным мостом. С момента отказа второго двигателя до посадки на воду прошло 14 секунд.

При посадке на воду чаще всего машина просто разваливается на части. До этого случая в мировой истории гражданской авиации благополучные приводнения самолетов можно было сосчитать по пальцам, трагичных же были десятки. А здесь никому даже не пришлось оказывать медицинскую помощь.

Фильм 7.7 Экипаж

Как только висящая передняя стойка шасси коснулась воды, ее сразу оторвало. Машина хвостом коснулась Невы, затем шлепнулась брюхом, затем слегка поднырнула под воду и потихоньку поплыла вперед, на находившиеся рядом опоры Финляндского моста. Все пассажиры и члены экипажа не только остались живы, но и не получили ни одной царапины или ушиба.

Пропоротый фюзеляж самолета сразу начал набирать воду. Глубина Невы в месте посадки составляла около 13 метров. Капитан катера, который плыл по Неве, вовремя сориентировался, подпер одно крыло Ту-124 и начал толкать машину к берегу. Пассажиры и экипаж сошли.

Позднее специальный пароход с водосливом стал откачивать воду из самолета. Однако вода из пробоин прибывала быстрее, и, как результат, к утру Ту-124 затонул. На следующий день под самолет подвели понтоны и буксиром оттащили на территорию нынешнего комплекса «Ленэкспо», к Шкиперскому протоку, где базировалась войсковая часть. Позже было принято решение списать машину.

Самолет после восстановления был отправлен в Тамбовскую область, в Кирсановскую авиашколу, в разобранном виде, где он служил тренажером для курсантов училища. В 1970 году самолет был утилизирован.

Одним из первых у места посадки самолета оказался житель Ленинграда Юрий Туйск, член Союза писателей России.

«Я оказался на месте через 15 минут после приводнения — только что высадили пассажиров и экипаж. А затонул самолет через несколько часов, к вечеру. Кстати, об этом мало говорят, но у туполевских самолетов была мощнейшая конструкция, что показал сильный гидроудар, который самолет выдержал на скорости 300 километров час. Очень прочный самолет. Поэтому по поводу успешной посадки на Неву самолета Ту-124 у Туполева был банкет. Мне об этом рассказывал герой Советского союза Петр Покрышев, и моя родная тетка, которая всю жизнь работала в Военно-воздушной академии», — рассказал он «Газете.Ru».

По воспоминаниям Туйска, несмотря на мягкую посадку, самолет получил повреждения.

Его основные стойки шасси срезало, а крыло от удара отделилось от центроплана и ходило туда-сюда на 30 градусов. Юрий Туйск Писатель

Сразу после инцидента у берега была выставлена охрана, при этом милиция не позволяла людям фотографировать самолет, а пленки засвечивала. Туйск сумел сфотографировать Ту-124 и сохранить снимки невредимыми, опубликовал он их лишь в 1996 году.

«У нас по ленинградскому радио было короткое сообщение, я сам его слышал… На самолет приходили смотреть тысячи жителей Ленинграда, это зрелище было впечатляющим. Сами понимаете — пассажирский лайнер плавает по Неве, рядом мост… Я уже тогда интересовался авиацией, и было понятно, что это уникальный случай, когда в столь населенном городе пилотам удалось посадить самолет на реку с высоты 500 метров. Они спасли людей — 45 пассажиров, и себя спасли», — говорит он.

По словам Туйска, самолет продолжал лежать у берега минимум три дня. Его подняли портальным краном, отделили крылья и увезли на барже.

К 55 годовщине посадки Туйск написал книгу «Как авиалайнер сел на Неву», которую выпустил Центр современной литературы и книги на Васильевском.

Что интересно, Главное управление Гражданского воздушного флота СССР сразу расценило «подвиг» Мостового как разгильдяйство. И таллинский авиаотряд затем отчислил этого пилота. Юрий Туйск Писатель

«Но, по странной логике (были спасены иностранцы, поднялся шум о подвиге), командира корабля наградили. Вскоре Мостовой приехал в Ленинград учиться в Академии гражданской авиации. Вел он себя заносчиво, нахватал “двоек” и был отчислен. Никто о нем не жалел…», — писала в 1998 году газета «Петровский курьер».

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По словам вдовы Мостового, однако, в таллинском отряде он никогда не служил, работал только в Москве и его трудовая биография была связана в основном с Внуково.

Никаких наград за спасение самолета, по ее словам, муж тоже не получал.

«Это самое крупное заблуждение в рассказах о той истории, — рассказывала она газете «Известия». — Вот как было. О происшествии узнал известный писатель Василий Ардаматский. Он побывал у нас дома, поговорил с Виктором. И написал небольшой очерк, который был опубликован в «Известиях». Потом и другие издания подхватили, у меня даже сохранилась газета из ГДР… После этого «Аэрофлот» представил Виктора к ордену, а остальных членов экипажа — к медалям. Но указ о награждении так и не был подписан.

Как я слышала, категорически против был генеральный конструктор Туполев. Ведь получалось, если верить экипажу, то КБ Туполева что-то недоработало — и шасси не убиралось, и датчики топлива барахлили. Легче на экипаж свалить: мол, летчики сами создали такую ситуацию.

И Хрущев Никита Сергеевич выбрал компромиссное решение — не стал ни награждать, ни наказывать.

Мостовой в 1989 году с семьей эмигрировал в Израиль, где умер в Кирьят-Гате в 1997 году. Чеченев вскоре после удачной посадки стал командиром воздушного судна (КВС), а затем и летчиком-инструктором. Скончался в 2002 году.

Еще одним известным случаем аварийной посадки на воду стала посадка на Гудзоне в 2009 году. Несмотря на то, что более половины пассажиров получили ранения, в том числе и серьезные, случай на Гудзоне сегодня известен гораздо больше, а по мотивам тех событий в 2016 году вышел фильм Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне».