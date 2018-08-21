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12:04 (мск), источник: РИА Новости

Биологи раскрыли секрет неуязвимости раковых метастаз

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Метастатические раковые клетки не погибают при попадании в кровоток и «новые» для себя органы благодаря тому, что они необычно хорошо перерабатывают поврежденные белки и прочий клеточный «мусор». К такому выводу пришли молекулярные биологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

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Источник: Reuters
Когда раковая клетка покидает родной «дом», она начинает испытывать огромный стресс. Она начинает с ним бороться, ускоряя переработку «мусора» и его вывод во внешнюю среду. Когда мы отключили лизосомы, главные «мусоросжигатели» клеток, метастазы перестали расти.
Майкл Морган (Michael Morgan)
Ученый из университета Колорадо в Авроре (США)
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Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки. По текущей статистике медицинских служб США, около 90% смертей раковых больных приходится на метастазы.

За последние годы ученые открыли сразу несколько механизмов, которые позволяют раку обходить внимание иммунной системы и распространяться по организму. В некоторых случаях его клеткам удается проникнуть внутрь определенных иммунных телец и заставить их «развозить» себя по другим частям организма, а в других случаях они «подделывают» своеобразный молекулярный паспорт стволовых клеток, выдавая себя за зарастающую рану.

Все это, как отмечает Морган, никак не объясняет того, почему метастатические клетки не умирают в других органах, где господствуют совершенно иные условия среды, и почему многие из них становятся неуязвимыми для действия многих видов химиотерапии.

Его команда случайно нашла ответ на этот вопрос, экспериментируя с различными лекарствами, не связанными напрямую с лечением рака.

В ходе этих опытов ученые обрабатывали ими культуры метастатических раковых клеток, «сбежавших» из опухолей в легких и мочевом пузыре, и наблюдали за их реакцией на эти молекулы.

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Как оказалось, многие типы метастаз можно уничтожать, используя хлорохин и другие препараты, которые сегодня применяются для лечения малярии. Все эти вещества, как обнаружили ученые, имеют одно общее свойство — они подавляют работу лизосом, особых органелл, в которых малярийные паразиты, а также здоровые и раковые клетки человека «сжигают» белковый мусор.

Это натолкнуло ученых на мысль, что лизосомы играют особенно важную роль в жизни метастатических опухолей. Они проверили, так ли это на самом деле, поменяв ДНК «обычных» раковых клеток таким образом, что активность лизосом в них резко повысилась.

Как оказалось, подобные небольшие модификации действительно делают раковые клетки более мобильными и способными выживать в новых условиях, но при этом они делают их уязвимыми к действию лекарств от малярии и других молекул, мешающих работе лизосом. Что интересно, долгая обработка культур метастатических клеток хлорохином привела к тому, что они стали неуязвимыми к его действию, но при этом потеряли умение мигрировать в новые органы и ткани.

Подобную необычную зависимость, как считают Морган и его коллеги, можно использовать для борьбы с метастазами и «изолирования» раковых опухолей, обрабатывая их хлорохином и прочими препаратами с похожими свойствами. В таком случае опухоль не исчезнет, но больше не будет бесконтрольно распространяться по организму, что позволит хирургам удалить ее и спасти жизнь пациенту.

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