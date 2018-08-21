Более трети россиян одобрили ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Более трети участников опроса (36%) считают, что введение советских войск в Чехословакию в ночь на 21 августа 1968 года было правильными решением. 19% респондентов уверены, что СССР поступил неправильно. 45% опрошенных затруднились ответить.

16% участников опроса убеждены, что ввод советских войск в Чехословакию был нужен для предотвращения кровопролития. 15% опрошенных заявили, что в противном случае в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР) вошли бы войска западных стран.

9% уверены, что ввод советских войск был необходим для сохранения социалистического строя в Чехословакии. 6% назвали решение СССР «преступной агрессией против соседней страны, вмешательством в ее внутренние дела». 4% считают, что события того времени «показали, что социализм советского типа несовместим с демократией».

23% респондентов заявили, что Пражская весна была «попыткой антисоветских и ревизионистских сил в руководстве ЧССР произвести переворот и оторвать страну от социалистического лагеря». 21% назвали те события «подрывной акцией западных стран и попыткой расколоть социалистические страны». 18% считают, что происходившее было «восстанием народа против режима, навязанного Советским Союзом». 10% сказали, что это было «попыткой демократического обновления социализма». 5% назвали события августа 1968 года «стихийными выступлениями несознательных и дезориентированных масс против коммунистического руководства ЧССР».