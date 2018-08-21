Валерий Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии

«Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», — пояснил артист радиостанции «Говорит Москва».

Ранее ряд СМИ сообщили, что родившийся в Батуми Меладзе воспользовался новыми поправками в законодательство Грузии, которые дают возможность уроженцам страны снова получить гражданство, и обратился по этому вопросу в министерство юстиции.

Певец пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этими странами не существовало границ. Однако затем эти границы появились и певец хочет стереть их хотя бы «для себя». Меладзе также выразил уверенность в том, что получение им еще одного гражданства «не наносит никому морального ущерба».