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12:14 (мск), источник: РИА Новости

Валерий Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе подтвердил информацию о том, что подал заявку на грузинское гражданство.

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Источник: РИА Новости

«Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», — пояснил артист радиостанции «Говорит Москва».

Ранее ряд СМИ сообщили, что родившийся в Батуми Меладзе воспользовался новыми поправками в законодательство Грузии, которые дают возможность уроженцам страны снова получить гражданство, и обратился по этому вопросу в министерство юстиции.

Певец пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этими странами не существовало границ. Однако затем эти границы появились и певец хочет стереть их хотя бы «для себя». Меладзе также выразил уверенность в том, что получение им еще одного гражданства «не наносит никому морального ущерба».

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