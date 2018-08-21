Тиндер-пранк: девушка позвала на свидание сотню парней и свайпала их в реале

Когда все те, с кем она переписывалась, пришли в центр Манхэттена, девушка вышла на небольшую сцену и устроила настоящий перформанс. Некоторые парни были крайне недовольны ее обманом и ушли сразу же, а другие даже поборолись за настоящее свидание с девушкой и поучаствовали в ее отборе.

Один из парней по имени Спенсер С., с которым общалась Наташа, поделился с изданием Gothamist перепиской, в которой девушка зовет его провести с ней время.

«Она добавила меня и сказала: “Эй, мы должны как-нибудь выпить вместе. Но я сейчас работаю над одной важной презентацией, поэтому давай сделаем это позже”. Через месяц она вновь написала мне: “Эй, я наконец-то свободна! Не хочешь встретиться на Юнион-Сквер? Там будет играть мой знакомый диджей, мы выпьем немного, а дальше посмотрим”», — рассказал парень в беседе с изданием.

Когда Спенсер добрался до места встречи, он увидел толпу молодых людей и сцену, на которую через несколько минут поднялась Наташа. Он понял, что стал жертвой розыгрыша и недовольный ушел прочь.

О дальнейших событиях после ухода Спенсера рассказал другой парень по имени Николас, которому было любопытно, как Наташа собирается выкручиваться из этой ситуации, и что же будет дальше. Он утверждает, что девушка начала устраивать некую симуляцию Тиндера в реальной жизни. Она называла характеристики, которые ей не нравились, проверяла физические способности парней и буквально свайпала их вправо и влево.