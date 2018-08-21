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16:35 (мск), источник: Playboy

Тиндер-пранк: девушка позвала на свидание сотню парней и свайпала их в реале

Американcкая модель Наташа Апонте разыграла сразу сотню парней, которым предложила встретиться через Тиндер. Дело в том, что девушка назначила каждому из них свидание в одно и то же время, в одном и том же месте.

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Когда все те, с кем она переписывалась, пришли в центр Манхэттена, девушка вышла на небольшую сцену и устроила настоящий перформанс. Некоторые парни были крайне недовольны ее обманом и ушли сразу же, а другие даже поборолись за настоящее свидание с девушкой и поучаствовали в ее отборе.

Один из парней по имени Спенсер С., с которым общалась Наташа, поделился с изданием Gothamist перепиской, в которой девушка зовет его провести с ней время.

«Она добавила меня и сказала: “Эй, мы должны как-нибудь выпить вместе. Но я сейчас работаю над одной важной презентацией, поэтому давай сделаем это позже”. Через месяц она вновь написала мне: “Эй, я наконец-то свободна! Не хочешь встретиться на Юнион-Сквер? Там будет играть мой знакомый диджей, мы выпьем немного, а дальше посмотрим”», — рассказал парень в беседе с изданием.

Когда Спенсер добрался до места встречи, он увидел толпу молодых людей и сцену, на которую через несколько минут поднялась Наташа. Он понял, что стал жертвой розыгрыша и недовольный ушел прочь.

О дальнейших событиях после ухода Спенсера рассказал другой парень по имени Николас, которому было любопытно, как Наташа собирается выкручиваться из этой ситуации, и что же будет дальше. Он утверждает, что девушка начала устраивать некую симуляцию Тиндера в реальной жизни. Она называла характеристики, которые ей не нравились, проверяла физические способности парней и буквально свайпала их вправо и влево.

Впоследствии представитель модели рассказал, что своими действиями она хотела привлечь внимание общественности к проблемам харассмента, с которыми сталкиваются девушки в приложениях для знакомств. По его словам, в конце своего выступления Наташа выбрала одного из парней и планирует сходить с ним на свидание.

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