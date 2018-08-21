Чайный гриб как одна большая мистификация
Недавно все вокруг
Недавно все вокруг
Журналист Дмитрий Левин по просьбе самиздата погрузился в культуру чайного гриба глубже, чем на уровень новых способов его продавать, и изучил его культурную, общественную и даже мистическую роль в жизни человека.
Говорить о возвращении чайного гриба — значит немного лукавить, потому как никуда он не уходил. Возможно, исчез из поля зрения, но всё это время был
В СССР чайный гриб, как правило, передавался из рук в руки: от знакомых, родственников или коллег. Не так часто, но гриб дарят друг другу до сих пор. Двадцатилетняя Екатерина учится на реставратора в Академии Штиглица в
Уже некоторое время она безуспешно пытается от гриба избавиться. Катя размещает в интернете объявления с предложением забрать у неё склизкое нечто, и на них охотно откликаются. Она делится со мной сообщениями покупателей. «Блевака)))), но и вкусняшка одновременно))))», — радостно замечает Ксения. «Ну вот этот уже такой… УХ! уксусом в нос!)))», — очевидно, в полном восторге пишет ей Наталья. Время от времени люди забирают у неё отслоившиеся части гриба. Однако избавиться от него окончательно студентка не может — говорит, что новые «отростки» появляются слишком быстро.
В августе 2016 года молодая пользовательница «ВКонтакте» Анита Омут опубликовала в группе «Алкошмот» объявление:
Привет всем бабушкам в 20, я собираюсь в вашу секту, и мне очень нужен чайный гриб. Если ваш разросся так, что уже уделывает вас в шахматы, то было бы прекрасно, если бы вы пожертвовали мне кусочек. Мир!
Там же свои объявления выставляла Екатерина. Она хорошо помнит, что не рассчитывала на ажиотаж со стороны молодой аудитории, и признаёт, что ошиблась.
«Мне девочки писали — мол, хотим гриб, — Катя берёт паузу, видимо, пытаясь найти этому объяснение, и добавляет: — Вообще это же экологически чистая штука. Сейчас это популярно. И вкусный он, почти как квас».
Что за границей привыкли называть комбучей, то россияне кличут чайным грибом. Оба названия — бытовые.
Нужно туда добавить 100−150 грамм сахара, чтобы он растворился. Ни в коем случае нельзя сыпать сахар сразу на гриб, иначе он получит ожог. Именно такой раствор чая нужно грибу налить и раз в неделю менять.
Пусть название не обманывает: так называемый чайный гриб — это симбиотическая колония уксусных и дрожжевых бактерий. Она окисляет жидкость в банке, убивая патогенные микроорганизмы и потребляя кислород для запуска процесса ферментации. Дрожжевые бактерии превращают сахар в алкоголь, а тот разлагается на кислоты. В результате получается комбуча — напиток, который сравнивают с газировкой или квасом.
Прокорм гриба на спитом чае — лишь один из способов получить комбучу. Катя признаётся, что выбрала его исключительно
Истоки ныне растущей популярности чайного гриба в России, вероятно, нужно искать в США, где комбуча на подъёме уже не первый десяток лет. В 2017 году рынок напитка оценили в 556 миллионов долларов, а при нынешних темпах эксперты прогнозируют расширение до 1,8 миллиарда долларов к 2020 году. История превращения комбучи в продукт массового потребления корнями уходит в 90-е. Любопытно, что примерно тогда же в Россию пришло продуктовое разнообразие, гриб перестал быть безальтернативным напитком и «пропал».
Впервые в Америке чайный гриб появился на рынке альтернативных лекарственных средств в Калифорнии в 1992 году. Рассказывают, что на занятии по медитации в
На архивном
Перспективный бизнес оправдал надежды и стремительно развивался. Это были несколько лет пиковой популярности комбучи. В 1993 году Бэйкер и Прайор отдавали матки зооглеи по 50 долларов здоровым клиентам и по 15 — тем, кто говорил, что болен. К 1994 году они зарегистрировали компанию Laurel Farms и продавали уже более 400 лечебных блинов в месяц, принимая по сотне звонков на дню.
Доподлинно известно, что от 15 до 20 процентов больных ВИЧ и СПИД на волне популярности гриба экспериментировали с его употреблением.
В 1995 году к комбуче, наконец, не отнеслись скептически. Пресса публиковала разоблачающие и указывающие на вред напитка истории, а потом ещё хуже — сообщения о смерти людей, которые пили чайный гриб. Впрочем, доказать прямую взаимосвязь между комбучей и этими смертями не удалось. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на всякий случай выпустил заявление с призывом воздержаться от употребления напитка до выяснения обстоятельств, но этим и ограничился. В 1997 году Американская ассоциация питания (ANA) повесила на официальном сайте перечень «положительных эффектов» после употребления комбучи. Сообщение сопровождалось важной оговоркой: подавляющая часть эффектов не имеет научного подтверждения.
Параллельно с предприятием Бэйкера и Прайор развивались другие производители комбучи. Они хотели продавать напиток в сетевых магазинах и зарабатывать больше. Чтобы выставить бутылки с комбучей на полки Whole Foods, необходимо было наладить процесс пастеризации. Этого требовало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Пастеризация сильно сказывалась на стоимости производства комбучи. Рискнуть и нарушить требования FDA о безалкогольных напитках решались очень немногие.
В 2010 году на этом попалась компания GT’s Kombucha — к тому моменту второй по величине дилер напитка в США.
До сих пор точно неизвестно, как и откуда появился чайный гриб. Египтолог Цахи Хавасс (Zahi Hawass) называет страной его происхождения Египет и указывает время — 2500 лет до нашей эры. Другие исследователи склонны считать местом появления зооглеи Северный Китай, а время — 220 год до нашей эры. Так или иначе, с глубокой древности гриб и напиток на его основе прослыли легендарными лекарствами.
В работах европейских учёных упоминания чайного гриба встречаются не ранее середины XIX века. Больше посвящённых грибу публикаций появляется в начале XX века. Отечественные исследователи начинают изучать его в Российской империи и продолжают в СССР. Профессор Брюс Часси (Bruce Chassy) из Университета Иллинойса утверждает, что советские исследования зооглеи известны своей бестолковостью. «Медицина [в Советском Союзе] корнями уходила в народные поверья, и желаемое выдавалось за действительное», — доверительно сообщает он западному читателю и, вероятно, вводит его в заблуждение.
В 1957 году в Омском областном книжном издательстве выходит 58-страничная брошюра — второе издание книги «Чайный гриб и его целебные свойства». Согласно предисловию, эта небольшая книжка — результат клинических наблюдений над терапевтическими свойствами чайного гриба. Автор, профессор Ф. Г. Барбанчик, очень кстати приводит обзор научной литературы.
Барбанчик отмечает, что хотя «в Омске этим грибом пользуются чуть ли не в каждом доме», о лечебных свойствах рассказать толком никто не может.
Что характерно для советской литературы, несколько абзацев автор брошюры отдаёт оскорблениям в сторону идеологически ненадёжных коллег. Особенно яростно он распекает профессора Д. Щербачёва, который «раболепно» и «ничтоже сумнящеся» предал забвению все отечественные исследования в пользу работ европейских учёных, а также вслед за ними отрицал терапевтические свойства гриба. Исследования коллектива Барбанчика показали и, согласно тексту, доказали ровно обратное:
Примерно в то же время, когда Омское издательство печатало книгу Барбанчика во второй раз, на окне своей кухни врач Нина Николаевна выращивала чайный гриб. Всю жизнь она проработала в больнице. Сейчас ей 68 лет, она вышла на пенсию. Женщина вспоминает:
В 60−70-е годы, когда ничего другого не было, а был только чайный гриб, мы лечились им и пили, когда жарко было.
Кто-тоговорил, что он от онкологии помогает, кто-то— ещё от чего-то,но пили все. Почти в каждом доме он стоял на подоконнике.
Слухи о полезности чайного гриба передавались самым простым способом — через «сарафанное радио». Ими постоянно обменивались друг с другом, делились с соседями и коллегами.
Суть лечебных свойств зооглеи, как говорят, кроется в вырабатываемой ею специфической кислоте, которую организму получить так просто невозможно. Эта кислота нормализует обменные процессы, повышает кислотность и улучшает пищеварение. Нужно понимать, отмечает Нина Николаевна, что её чрезмерное употребление вполне может навредить: «Это же
Однажды муж Нины Николаевны Вячеслав подхватил ногтевой грибок. Начальница кождиспансера и потомственный врач посоветовала ей прикладывать нижний слой чайного гриба к месту поражения. Почему нет? Нина Николаевна решила попробовать:
Слава все ногти себе сбил, играя в футбол, и в раневую поверхность быстро попал грибок. Общественные душевые кабины тогда были. И никто в сланцах ещё не ходил. Поэтому грибок моментально лёг на ослабленные ногти.
Слой гриба необходимо было накладывать на поражённые участки на сутки и повторять это в течение нескольких недель. По словам Нины Николаевны, в результате кожа вокруг очистилась и приобрела
Народная медицина всегда существует параллельно официальной, напоминает она. Увлечение альтернативными методами лечения проявляется в момент дефицита лекарственных средств. Поэтому, подозревает Нина Николаевна, чайный гриб сегодня наверняка не слишком популярен именно как лекарство.
Современные западные исследования отмечают лечебные свойства комбучи, однако не могут точно охарактеризовать ни процесс ферментации напитка, ни принцип его воздействия на организм. В 2000 году, проводя опыты на лабораторных мышах, учёные из Университета Аляски зафиксировали, что употреблявшие комбучу самцы жили на пять процентов дольше, в то время как самки — только на два процента. У тех же мышей учёные отметили расширение печени и селезёнки, что для людей — показатель ухудшения здоровья.
Опубликованный в 2014 году обзор западной научной литературы заключает, что на сегодняшний день не существует достоверных исследований действия комбучи на человеческий организм. Приписываемые напитку свойства на Западе прошли проверку исключительно на животных. Для безусловного вывода о лечебных или негативных свойствах этого мало. Само собой, всё это никак не мешает людям верить в великую силу чайного гриба и пить его не только чтобы жить и радоваться, но и чтобы лечиться.
Кроме чудесных излечивающих свойств люди были склонны — и возможно, склонны до сих пор — приписывать чайному грибу свойства магические. В исследовании современных разновидностей русских женских
Студентка 4-го курса Толмачёва рассказала Борисову, что впервые столкнулась с чайным грибом у своей тёти в одном из районов Шадринска. Люди в её окружении относились к зооглее бережно, считали за одухотворённое существо и
Если есть желание или сильная болезнь у хозяина чайного гриба, то грибу шепчется оно. Желание, как говорят, исполняется. Громких, грубых слов вблизи от гриба произносить нельзя. На девятые сутки необходимо принять «роды» у гриба и перенести новый гриб в чистое блюдце.
В исследовании Борисова женщины зачастую отмечают отталкивающий внешний вид гриба и его противный запах. «На цвет — тёмный, на ощупь и вид — склизкий и противный. Я такой гриб заводить не стала. Глядя на него, мне уже было плохо», — призналась студентка 4-го курса Жанна Фишина. Исключительно устойчивые личности, решившие связать свою судьбу с грибом, относились к нему как к живому и пытались установить тёплые отношения.
Наталья Сергеевна, также студентка 4-го курса заочного отделения, рассказала Борисову, что «египетскую траву» необходимо назвать любым именем, кроме имени матери, и загадать ей три желания, которые кажутся загадывающему невыполнимыми.
После отделения части гриба (родов) Наталья рекомендовала уложить гриб в тряпочку и дождаться затвердения. Она пообещала: «[Египетская трава] высохнет и станет как камень, который будет обладать космической энергией. Эта энергия будет оберегать ваш дом».
По результатам опроса Борисов приходит к выводу, что выращивание «магических грибов» стало массовой практикой в 1996—1998 годах. Источниками для зарождения этой практики были сведения о его целебных свойствах и полезности в быту. Любопытно также, что обращаться с грибом как с живым существом начали сравнительно недавно — в середине 1990-х годов. Кроме чайного гриба в показаниях студенток встречается другая разновидность зооглеи — китайский (иногда его называют морской) рис.
Теперь, когда гриб «вернулся», стоит задаться вопросом: тот ли это чайный гриб, который все так любили или ненавидели? Зооглея в СССР — это буквально сосредоточение идеи о взаимопомощи и выручке, а также напоминание о продуктовом дефиците. О том же твердит пенсионерка Нина Николаевна. По её мнению, популярность чайного гриба в советское время объясняется двумя факторами.
В свои 54 года Николай (имя изменено по его просьбе) считает нужным выращивать морской рис. Люди с возрастом теряют эффективность ферментативной системы, поэтому недостаток этот надо восполнить извне — и он уверен, что зооглеи отлично с этим справляются. На вопрос, почему он не растит куда более популярный чайный гриб, отвечает просто: много возни. И объясняет: «Гриб быстро растёт, надо постоянно отделять от него слои. Ухода много нужно, он же здоровый, его из банки
Мужчина точно так же вспоминает, что в период 1970—1980-х годов советские люди были одержимы чайным грибом. По его словам, однако, совсем не из принципа экономии:
Понимаете, в те времена никто так меркантильно к этому не относился. Раньше вопрос выгоды не стоял. Это сейчас все считают постоянно: это мне выгодно, это невыгодно. Это просто было удобно: гриб стоял дома, и никуда не надо было идти. А у бочек с квасом стояли очереди.
Приход комбучи в магазины мужчина воспринимает в штыки и откровенно называет «бредом, который сойдёт только для хипстеров». Он уверен, что настой чайного гриба не может храниться долго, и в магазинах продаётся
Тяга людей ко всему натуральному — это очевидный тренд.
Гриб идеально укладывается в подобные представления. Человек точно так же растит его сам и контролирует всё, что с ним происходит. Неожиданно гриб становится больше чем только продуктом. Люди выкладывают фотографии, хвастаются своим чайным грибом перед другими — по мнению Кати, для многих он как любимый цветок или домашний питомец. Ей и самой так кажется. «Это
Журналистка и
Как понимаете, мои отношения с ним так и не успели начаться. Родители сопротивлялись моему желанию, ведь чайный гриб выглядит как
мини-версиялавкрафтовского древнего бога (возможно, он даже не притворяется).
Вместо колонии бактерий в семь лет она получила достойную альтернативу — «загадочного котёнка», который свалился её маме на голову, когда та возвращалась с работы.1.
Текст: Дмитрий Левин
Иллюстрации: Евгения Власова