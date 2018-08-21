Курица за 14 млн боливаров: гиперинфляция в Венесуэле в фотографиях
Власти Венесуэлы с понедельника ввели ряд мер, направленных на борьбу с сильнейшим экономическим кризисом, охватившим страну в последние годы. Одна из главных задач — борьба с гиперинфляцией, которая, по прогнозам МВФ, к концу года может достичь 1 млн процентов.
Один суверенный боливар равен 100 тыс. «старых» венесуэльских боливаров. Таким образом, официальный обменный курс боливара был снижен на 96%.
На фоне и без того напряженной атмосферы в венесуэльском обществе объявление Мадуро вселило дополнительную тревогу в граждан — СМИ сообщают, что очереди в магазинах Каракаса в конце недели стали гораздо больше, чем обычно.
Фотокорреспондент агентства Рейтер Карлос Гарсия Роулинс решил наглядно продемонстрировать катастрофические масштабы венесуэльской инфляции и показать, сколько нужно взять с собой денег, чтобы купить базовые повседневные продукты.
Например, чтобы купить курицу весом в 2,4 кг, вам придется выложить примерно 14,6 млн боливаров (2,2 доллара).
Источник:Reuters
Стоимость одного килограмма мяса может доходить до 9,5 млн боливаров. При этом минимальная зарплата в стране до введения новой валюты составляла всего 3 млн боливаров (0,89 доллара).
Источник:Reuters
Как ожидается, после введения новых мер минимальный размер оплаты труда должен достичь 180 млн боливаров (около 30 долларов).
Многие венесуэльцы сегодня с трудом могут себе позволить приобрести не только базовые продукты питания, но и обычные предметы личной гигиены. Например, этот брусок мыла стоит 3,5 млн боливаров, что лишь немного превышает размер минимальной зарплаты.
Источник:Reuters
До введения в оборот суверенного боливара самая крупная денежная купюра в стране имела номинал 100 тыс. боливаров (чуть меньше 0,3 доллара). Одной из причин деноминации боливара стала нехватка бумажных денег в стране.
Теперь в Венесуэле вводятся банкноты номиналом от 2 до 500 суверенных боливаров. Таким образом, стоимость минимальной купюры составляет 200 тыс. «старых» боливаров.
Килограмм риса на некоторых рынках Каракаса можно купить за 2,5 млн боливаров
| Источник:Reuters
Проблема состоит в том, что старая система расчета боливаров какое-то время будет сосуществовать с новой, что может привести к путанице.
«Я не понимаю этого перерасчета, власти не объяснили, как он работает и какие будут зарплаты. Как мы будем совершать покупки, если даже не видели новых ценников?» — пожаловалась агентству Рейтер жительница города Сан-Кристобаль Юрайма Галавис.
Килограмм моркови до деноминации стоил примерно 3 млн боливаров...
| Источник:Reuters
...а за килограмм помидоров нужно было выложить уже 5 млн боливаров
| Источник:Reuters
Поскольку у многих жителей Венесуэлы нет банковских карт, им приходится постоянно носить с собой огромные пачки денег, даже если они выходят купить всего лишь пачку масла или маргарина.
Кусок сыра может стоить 7,5 млн боливаров...
| Источник:Reuters
...а цена пачки самого дешевого маргарина примерно равняется минимальной зарплате.
| Источник:Reuters
Понедельник в Венесуэле был объявлен выходным днем. Из-за перехода на новую валюту все банковские операции в интернете были приостановлены на несколько часов.
Николас Мадуро в своем «Твиттере» назвал валютную реформу в стране исторической экономической переменой и пообещал достичь стабильного баланса в экономике и макроэкономике.
В то же время один из лидеров оппозиции страны Энрике Каприлес на своем сайте охарактеризовал принятые меры как «финальный удар» по экономике страны и обвинил Мадуро том, что он морит голодом собственный народ.
Килограмм очень популярной в Венесуэле кукурузной муки может стоить до 2,5 млн боливаров
| Источник:Reuters
Главный вопрос, который сейчас волнует венесуэльцев: помогут ли новые меры сдержать гиперинфляцию в стране?
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