Американка одновременно позвала на свидание около сотни парней из интернета

Начинающая модель, актриса и певица из Нью-Йорка Наташа Вапонте в одночасье прославилась на весь мир благодаря очень странному поступку. Девушка в течение месяца знакомилась с парнями через онлайн-приложение. Всех заинтересовавшихся мужчин она звала на свидание. В одно и то же время и в одно и то же место.

Этим днем «икс» стала суббота, 18 августа. На площадь Юнион-сквер в Нью-Йорке одновременно пришли около сотни парней в надежде приятно провести время на свидании и послушать выступление диджея (как им обещала Наташа). Вместо этого девушка поднялась на сцену сама, для надежности прихватив с собой двух телохранителей.

В микрофон она объявила собравшимся, что рада всех видеть и желает устроить соревнование, победитель которого и пойдет с ней на настоящее свидание. Правда, перед этим она также выставила список своих требований к кандидатам (в него не вошли пуэрториканцы, любители Дональда Трампа, а также юноши с бородой).

Несмотря на всеобщее возмущение, несколько парней все-таки решили поучаствовать в конкурсах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oas2rfESbZ4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом необычном «массовом свидании» в Twitter рассказал один из молодых людей, который также был приглашен на площадь. Он в красках описал происходящее и отметил, что «вера в человечество и любовь» была убита навсегда.

Кроме того, Наташа, видимо, жаждала славы, так как на площадь позвала не только парней из приложения знакомств, но и нескольких журналистов.