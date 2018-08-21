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14:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американка одновременно позвала на свидание около сотни парней из интернета

Такая идея понравилась не всем.

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Начинающая модель, актриса и певица из Нью-Йорка Наташа Вапонте в одночасье прославилась на весь мир благодаря очень странному поступку. Девушка в течение месяца знакомилась с парнями через онлайн-приложение. Всех заинтересовавшихся мужчин она звала на свидание. В одно и то же время и в одно и то же место.

Этим днем «икс» стала суббота, 18 августа. На площадь Юнион-сквер в Нью-Йорке одновременно пришли около сотни парней в надежде приятно провести время на свидании и послушать выступление диджея (как им обещала Наташа). Вместо этого девушка поднялась на сцену сама, для надежности прихватив с собой двух телохранителей.

В микрофон она объявила собравшимся, что рада всех видеть и желает устроить соревнование, победитель которого и пойдет с ней на настоящее свидание. Правда, перед этим она также выставила список своих требований к кандидатам (в него не вошли пуэрториканцы, любители Дональда Трампа, а также юноши с бородой).

Несмотря на всеобщее возмущение, несколько парней все-таки решили поучаствовать в конкурсах.

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Об этом необычном «массовом свидании» в Twitter рассказал один из молодых людей, который также был приглашен на площадь. Он в красках описал происходящее и отметил, что «вера в человечество и любовь» была убита навсегда.

Кроме того, Наташа, видимо, жаждала славы, так как на площадь позвала не только парней из приложения знакомств, но и нескольких журналистов.

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