The scene pic.twitter.com/U0ROAWKDQc— миша (@bvdhai) August 19, 2018
Американка одновременно позвала на свидание около сотни парней из интернета
Такая идея понравилась не всем.
Такая идея понравилась не всем.
Начинающая модель, актриса и певица из
Этим днем «икс» стала суббота, 18 августа. На площадь
В микрофон она объявила собравшимся, что рада всех видеть и желает устроить соревнование, победитель которого и пойдет с ней на настоящее свидание. Правда, перед этим она также выставила список своих требований к кандидатам (в него не вошли пуэрториканцы, любители Дональда Трампа, а также юноши с бородой).
Несмотря на всеобщее возмущение, несколько парней
Об этом необычном «массовом свидании» в Twitter рассказал один из молодых людей, который также был приглашен на площадь. Он в красках описал происходящее и отметил, что «вера в человечество и любовь» была убита навсегда.
Кроме того, Наташа, видимо, жаждала славы, так как на площадь позвала не только парней из приложения знакомств, но и нескольких журналистов.