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15:52 (мск), источник: Esquire

Адвокат Харви Вайнштейна обвинил Азию Ардженто в лицемерии

Адвокат Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман прокомментировал публикацию The New York Times, в которой говорится, что актриса Азия Ардженто в 2013 году совратила несовершеннолетнего актера Джимми Беннета и заплатила ему за молчание о домогательствах.

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Источник: AP 2018

Ардженто — одна из первых голливудских звезд, рассказавшая о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна и впоследствии ставшая активной участницей движения #MeToo.

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«Эта история раскрыла ошеломляющий уровень лицемерия Азии Ардженто, одной из тех, кто своими громкими заявлениями пыталась уничтожить Харви Вайнштейна. Самое вопиющее в этой ситуации — то, что она выступила в первых рядах против Вайнштейна, одновременно работая над собственным досудебным соглашением по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. И это при том, что ее сексуальные отношения с Вайнштейном начались как отношения между двумя взрослыми людьми и продолжались на протяжении четырех лет», — говорится в заявлении, которое приводит The Hollywood Reporter.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в 2013 году Ардженто совратила актера Джимми Беннетта, которому на тот момент было 17 лет. По данным издания, актриса заплатила Беннету 380 тысяч долларов в рамках досудебного соглашения.

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