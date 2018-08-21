Адвокат Харви Вайнштейна обвинил Азию Ардженто в лицемерии

«Эта история раскрыла ошеломляющий уровень лицемерия Азии Ардженто, одной из тех, кто своими громкими заявлениями пыталась уничтожить Харви Вайнштейна. Самое вопиющее в этой ситуации — то, что она выступила в первых рядах против Вайнштейна, одновременно работая над собственным досудебным соглашением по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. И это при том, что ее сексуальные отношения с Вайнштейном начались как отношения между двумя взрослыми людьми и продолжались на протяжении четырех лет», — говорится в заявлении, которое приводит The Hollywood Reporter.