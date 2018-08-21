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16:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дочь заказала 93-летней матери на день рождения полицейский арест

Cтарушка обожает полицейские сериалы.

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93-летняя Симона из американского штата Мэн была арестована в качестве подарка на свой день рождения.

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Такое необычное поздравление заказала для пожилой женщины ее собственная дочь. По словам Энн Дюмон, старушка обожает полицейские сериалы.

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«Она постоянно твердит о том, что у полицейских самая сложная работа, и о том, с чем им приходится иметь дело. Мама часто задается вопросом, как чувствует себя арестованный, сидя на заднем сидении полицейского авто», — рассказала Энн журналистам.

Симона была счастлива получить такой подарок. Она посидела в патрульном авто как самая настоящая задержанная. Правда, наручники надевать на женщину не стали. Зато полицейские разрешили имениннице включить сирену, пока «везли» ее в участок.

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Офицера Пола Дуди, приехавшего «арестовывать» Симону, пожилая женщина теперь называет не иначе как «мой коп».

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Отделение полиции города Огасты отметило, что «очень гордится тем, что его пригласили», чтобы стать частью празднования 93-летия Симоны.

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