Дочь заказала 93-летней матери на день рождения полицейский арест

93-летняя Симона из американского штата Мэн была арестована в качестве подарка на свой день рождения.

Такое необычное поздравление заказала для пожилой женщины ее собственная дочь. По словам Энн Дюмон, старушка обожает полицейские сериалы.

«Она постоянно твердит о том, что у полицейских самая сложная работа, и о том, с чем им приходится иметь дело. Мама часто задается вопросом, как чувствует себя арестованный, сидя на заднем сидении полицейского авто», — рассказала Энн журналистам.

Симона была счастлива получить такой подарок. Она посидела в патрульном авто как самая настоящая задержанная. Правда, наручники надевать на женщину не стали. Зато полицейские разрешили имениннице включить сирену, пока «везли» ее в участок.

Офицера Пола Дуди, приехавшего «арестовывать» Симону, пожилая женщина теперь называет не иначе как «мой коп».

Отделение полиции города Огасты отметило, что «очень гордится тем, что его пригласили», чтобы стать частью празднования 93-летия Симоны.