По всей России стало жарко, кроме Дальнего Востока и Кавказа

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Института географии РАН оценили, как в различных регионах бывшего СССР изменилась количество дней со среднесуточной температурой выше 10 градусов Цельсия и объем выпадающих осадков. Практически везде, кроме некоторых арктических и дальневосточных территорий, число условно теплых дней выросло, но пространственная картина изменения осадков оказалась гораздо сложнее. Научная статья опубликована в журнале Russian Meteorology and Hydrology.

Глобальное потепление не может не сказаться на экономике такой большой страны, как Россия. Но нужно понимать, каким именно будет его влияние. Основные изменения при глобальном потеплении касаются среднесуточных и среднегодовых температур, а также количества осадков: оно определяется в том числе направлением ветра, который возникает из-за перемещения воздушных масс разной температуры и разницы давления. Поэтому исследователи определили, как изменились некоторые из этих параметров с начала быстрого потепления климата и до настоящего десятилетия.

В основу работы легли метеорологические данные по 1951—1970 и 1991−2010 годам. Исследователи определили количество дней в году со среднесуточной температурой выше 10 градусов Цельсия в различных регионах СССР (для первого набора дат) и его бывших территорий (для 1991-го и позже). То же они проделали со среднегодовым количеством осадков. Информацию по одним и тем же географическим точкам сравнили по годам.

Сравнение показало, что с 1951 по 2010 год количество дней со среднесуточной температурой выше 10 градусов Цельсия выросло почти во всем бывшем СССР. Особенно сильно это проявилось в Казахстане, на Алтае и на Камчатке.

Однако на Кавказе, части Дальнего Востока и заполярных территориях оно осталось прежним и даже местами снизилось. А изменение количества осадков имеет более сложную картину, по которой трудно выявить какие-либо закономерности.

На самом юге бывшего СССР, вблизи Каспия, дождей стало существенно больше. В Латвии и на Украине годовое количество осадков также выросло, но не слишком заметно. На Таймыре, Новой Земле и в Хабаровском крае оно, напротив, упало, а во всех остальных регионах России и прилегающих к ней стран оно либо незначительно изменилось, либо его изменения не были связаны с температурой. Таким образом, хотя повышение температур на территориях бывшего СССР очевидно, четкой тенденции к учащению дождей, которое, по прогнозам климатологов, должно случиться, пока обнаружить не удалось.

Климат планеты многократно менялся в прошлом. Хотя до самого недавнего времени это происходило не из-за деятельности человека, потепления и похолодания заметно сказывались на истории нашего вида.

По одной из гипотез, предки людей спустились с деревьев именно потому, что из-за снижения количества осадков на них стало образовываться слишком мало плодов.