По всей России стало жарко, кроме Дальнего Востока и Кавказа
А распределение осадков по стране с 1970-х изменилось случайным образом.
А распределение осадков по стране с 1970-х изменилось случайным образом.
Сотрудники Института географии РАН оценили, как в различных регионах бывшего СССР изменилась количество дней со среднесуточной температурой выше 10 градусов Цельсия и объем выпадающих осадков. Практически везде, кроме некоторых арктических и дальневосточных территорий, число условно теплых дней выросло, но пространственная картина изменения осадков оказалась гораздо сложнее. Научная статья опубликована в журнале Russian Meteorology and Hydrology.
Глобальное потепление не может не сказаться на экономике такой большой страны, как Россия. Но нужно понимать, каким именно будет его влияние. Основные изменения при глобальном потеплении касаются среднесуточных и среднегодовых температур, а также количества осадков: оно определяется в том числе направлением ветра, который возникает
В основу работы легли метеорологические данные по 1951—1970 и 1991−2010 годам. Исследователи определили количество дней в году со среднесуточной температурой выше 10 градусов Цельсия в различных регионах СССР (для первого набора дат) и его бывших территорий (для 1991-го и позже). То же они проделали со среднегодовым количеством осадков. Информацию по одним и тем же географическим точкам сравнили по годам.
Однако на Кавказе, части Дальнего Востока и заполярных территориях оно осталось прежним и даже местами снизилось. А изменение количества осадков имеет более сложную картину, по которой трудно выявить
На самом юге бывшего СССР, вблизи Каспия, дождей стало существенно больше. В Латвии и на Украине годовое количество осадков также выросло, но не слишком заметно. На Таймыре, Новой Земле и в Хабаровском крае оно, напротив, упало, а во всех остальных регионах России и прилегающих к ней стран оно либо незначительно изменилось, либо его изменения не были связаны с температурой. Таким образом, хотя повышение температур на территориях бывшего СССР очевидно, четкой тенденции к учащению дождей, которое, по прогнозам климатологов, должно случиться, пока обнаружить не удалось.
Климат планеты многократно менялся в прошлом. Хотя до самого недавнего времени это происходило не
Морские путешествия викингов, открытие ими новых земель и основание поселений в Гренландии были возможны именно потому, что в то время (XI и XII века) климат был достаточно теплым для регулярного хождения по северу Атлантики и даже для скотоводства на гренландских берегах. Нынешнее потепление, вероятно, пойдет России на пользу, так как площадь, на которой можно вести сельское хозяйство, увеличится. Более того, это происходит уже сейчас. Однако, как пишут авторы статьи, с распространением культурных растений на север расширятся и ареалы их вредителей.