Пять вещей в политике, которым нас могут научить шимпанзе
Существуют удивительные параллели между политической вселенной Homo sapiens и миром приматов.
Существуют удивительные параллели между политической вселенной Homo sapiens и миром приматов.
Профессор Джеймс Тилли занимается изучением коллективного поведения приматов и считает, что человеку стоит взять на вооружение некоторые принципы организации у шимпанзе.
Политика у шимпанзе — это сеть меняющихся альянсов. Чтобы выбиться в лидеры, нужно быть готовым отвернуться от друзей и раскрыть объятия для врагов.
Многие союзы у шимпанзе держатся на удобстве, а не на дружбе.
Шимпанзе как правило образуют «минимально выигрышные коалиции». Это означает, что скорее два слабых животных нападут на одного сильного, нежели одно слабое животное образует союз с сильным.
В таком поведении есть смысл и для людей: если союз образован с
Вожаки стаи у шимпанзе могут править с позиции силы и вести себя устрашающе, но такие лидеры как правило не удерживают свои позиции продолжительное время.
Чтобы быть успешным вожаком, нужно заручиться поддержкой себя и своих соратников у остальных членов стаи. Ключ к успеху — найти верную комбинацию силы и мягкости.
Дольше всего сохраняют лидерство те, кто умеет сохранять ресурсы и использовать их для завоевания поддержки.
В радиопрограмме
При столкновении с внешней угрозой группы приматов объединяются и забывают о междоусобной борьбе.
Однако же имеется не так много свидетельств того, что это правило работает и в отношении людей — не считая случаев столкновения с глобальной и неожиданной угрозой (как, например, события 11 сентября 2001 года в США).