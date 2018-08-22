Пять вещей в политике, которым нас могут научить шимпанзе

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Профессор Джеймс Тилли занимается изучением коллективного поведения приматов и считает, что человеку стоит взять на вооружение некоторые принципы организации у шимпанзе.

1. Держи друзей близко к себе, а врагов — ещё ближе

У современных обезьян 32 зуба, как и у человека | Источник: Pixabay/CC0

Политика у шимпанзе — это сеть меняющихся альянсов. Чтобы выбиться в лидеры, нужно быть готовым отвернуться от друзей и раскрыть объятия для врагов.

Многие союзы у шимпанзе держатся на удобстве, а не на дружбе.

2. Выстраивая альянсы, отдавай предпочтение слабым, а не сильным

Шимпанзе — социальные животные | Источник: Pixabay/CC0

Шимпанзе как правило образуют «минимально выигрышные коалиции». Это означает, что скорее два слабых животных нападут на одного сильного, нежели одно слабое животное образует союз с сильным.

В таком поведении есть смысл и для людей: если союз образован с кем-то слабым, распределение сил будет для меня более выгодным, чем если я договорюсь об альянсе с кем-то сильным.

3. Хорошо, когда тебя боятся, но еще лучше — когда любят

Шимпанзе — одно из немногих животных, которое как и человек, узнает свое отражение в зеркале | Источник: Pixabay/CC0

Вожаки стаи у шимпанзе могут править с позиции силы и вести себя устрашающе, но такие лидеры как правило не удерживают свои позиции продолжительное время.

Чтобы быть успешным вожаком, нужно заручиться поддержкой себя и своих соратников у остальных членов стаи. Ключ к успеху — найти верную комбинацию силы и мягкости.

4. Хорошо, когда тебя любят, но еще лучше — когда можешь поделиться угощением

Как и люди, шимпанзе много общаются — в том числе для удовольствия | Источник: Pixabay/CC0



Дольше всего сохраняют лидерство те, кто умеет сохранять ресурсы и использовать их для завоевания поддержки.

В радиопрограмме Би-би-си In Analysis: Primate Politics рассказывали о вожаке стаи, который правил ей 12 лет, делясь с сородичами мясом, добытым на охоте.

5. Внешняя угроза может сулить поддержку (если она реальна)

Шимпанзе используют и изготовляют простейшие орудия для добычи пищи, для исследования окружающей среды и в качестве оружия | Источник: Pixabay/CC0

При столкновении с внешней угрозой группы приматов объединяются и забывают о междоусобной борьбе.

Однако же имеется не так много свидетельств того, что это правило работает и в отношении людей — не считая случаев столкновения с глобальной и неожиданной угрозой (как, например, события 11 сентября 2001 года в США).