Фотогалерея: в Австрии проходит красочный чемпионат воздушных шаров
Посоревноваться в мастерстве съехались команды из 38 стран мира.
Посоревноваться в мастерстве съехались команды из 38 стран мира.
В австрийском городе Гросзигхартс стартовал 23-й Международный чемпионат воздушных шаров.
В этом году в соревнованиях принимают участие 150 команд из 38 стран. Согласно правилам чемпионата, каждую команду представляют 3−4 человека. Испытания проводятся дважды в день — в 5 утра и в 5 вечера.
Оценивает спортсменов строгое жюри из Всемирной федерации воздушного спорта.
Помимо официальных соревнований, в рамках чемпионата проходят различные развлекательные мероприятия, среди которых шоу парашютистов, конкурс на лучший узор для воздушного шара, туристические полеты, а также так называемые «фиесты» — когда в воздух поднимаются одновременно несколько десятков летательных аппаратов просто для красоты.
Чемпионат воздушных шаров в Австрии продлится до 26 августа.