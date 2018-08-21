Фотогалерея: в Австрии проходит красочный чемпионат воздушных шаров

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В австрийском городе Гросзигхартс стартовал 23-й Международный чемпионат воздушных шаров.

В этом году в соревнованиях принимают участие 150 команд из 38 стран. Согласно правилам чемпионата, каждую команду представляют 3−4 человека. Испытания проводятся дважды в день — в 5 утра и в 5 вечера.

Главная задача спортсменов состоит в том, чтобы на воздушном шаре достичь заданной точки и сбросить на мишень на земле специальный маркер — яркую ленту с названием команды, привязанную к мешочку с песком.

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Оценивает спортсменов строгое жюри из Всемирной федерации воздушного спорта.

Помимо официальных соревнований, в рамках чемпионата проходят различные развлекательные мероприятия, среди которых шоу парашютистов, конкурс на лучший узор для воздушного шара, туристические полеты, а также так называемые «фиесты» — когда в воздух поднимаются одновременно несколько десятков летательных аппаратов просто для красоты.