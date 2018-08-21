Курорт на Мальдивах предложил работу мечты
Здесь ищут продавца книг, любящего читать.
Здесь ищут продавца книг, любящего читать.
От претендента требуется любить читать, рекламировать книги среди туристов, вести небольшой блог о путешествиях и размещать информацию о курсах литературного мастерства.
Изюминка в том, что острова, на которых появилась вакансия, почти не заселены. Здесь находятся всего несколько пятизвездочных вилл, одна ночь в которых может стоить до 26 тысяч долларов.
Проработать на Мальдивах нужно будет минимум три месяца.
Отель Soneva Fushi расположен в 30 минутах от международного аэропорта в Мале. Он находится в биосферном заповеднике Baa Atoll, находящемся под охраной ЮНЕСКО.
Коллекция книг в местном магазине будет состоять в основном из иллюстрированных изданий по искусству, дизайну, стилю и кулинарии.
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