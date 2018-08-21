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17:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Курорт на Мальдивах предложил работу мечты

Здесь ищут продавца книг, любящего читать.

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Эко-курорт Soneva Fushi на Мальдивах разместил вакансию продавца книг.

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От претендента требуется любить читать, рекламировать книги среди туристов, вести небольшой блог о путешествиях и размещать информацию о курсах литературного мастерства.

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Изюминка в том, что острова, на которых появилась вакансия, почти не заселены. Здесь находятся всего несколько пятизвездочных вилл, одна ночь в которых может стоить до 26 тысяч долларов.

Проработать на Мальдивах нужно будет минимум три месяца.

Отель Soneva Fushi расположен в 30 минутах от международного аэропорта в Мале. Он находится в биосферном заповеднике Baa Atoll, находящемся под охраной ЮНЕСКО.

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Коллекция книг в местном магазине будет состоять в основном из иллюстрированных изданий по искусству, дизайну, стилю и кулинарии.

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