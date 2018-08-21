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19:41 (мск), источник: РИА Новости

Биологи создали молекулу, заставляющую тело избавляться от жира

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генетики из Австралии открыли необычный фермент, блокировка которого заставляет организм избавляться от лишних калорий и не запасать их в жировой прослойке. Их выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.

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Источник: Reuters

«Мы ожидали, что этот белок управляет метаболизмом, но не думали, что он будет как-то влиять на ожирение и при этом не будет связан с инсулином. С другой стороны, учитывая то, что ожирение способствует развитию многих других болезней, лекарства на его основе будут иметь массу других положительных свойств», — отмечает Найджел Тернер (Nigel Turner) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

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В последние несколько лет ученые находят все больше признаков того, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только по генетическим причинам или наличию проблем с силой воли у тучных людей, но и из-за того, что употребление такой пищи меняет работу мозга.

К примеру, два года назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, управляющего активностью клеток в центре насыщения в мозге мышей.

Год назад ученые обнаружили, что толстые люди обладают необычно высокой чувствительностью к вкусу пищи, и считают сладкую еду более вкусной, чем остальные люди, из-за изменений в работе их вкусовых рецепторов и других регионов мозга.
Новость
Лишний жир мешает думать

Тернер и его коллеги открыли еще одну необычную взаимосвязь такого рода, изучая ферменты, отвечающие за сборку церамид — жировых молекул, составляющих основу мембран всех человеческих и животных клеток.

Церамиды, как объясняет генетик, давно считались одним из «простых» структурных элементов оболочки клеток, однако недавно биологи обнаружили, что их одиночные молекулы могут играть роль переносчиков информации. Как выяснилось, они играют важную роль в делении и смерти клеток, а также в управлении активностью многих гормонов.

К примеру, белок CerS1, как считали авторы статьи, может быть связан с тем, как активно клетки мышц и прочих частей нашего тела реагируют на молекулы инсулина. Проверяя эту идею, ученые создали вещество P053, блокировавшее молекулы этого фермента, и добавили его в кормушки мышей, питавшихся жирной и калорийной пищей.

Болезнь
Лишний вес

Нейтрализация CerS1 привела не совсем к тем последствиям, которые ожидали увидеть биологи — количество инсулина в крови грызунов не изменилось, однако они перестали набирать массу и начали худеть.

Причиной этого, как показали наблюдения за поведением мышей, было то, что недостаток CerS1 заставил организм грызунов сжигать лишние калории в мускулах, а не запасать их в виде жировой прослойки. Иными словами, подопечные Тернера и его коллег избавились от ожирения, но остались с диабетом, от которого их изначально пытались вылечить ученые.

Как предполагают ученые, блокировка других белков из семейства CerS сделает этот эффект еще более сильным, что позволит применять подобные препараты в качестве средств для быстрого похудания, не затрагивая при этом других функций организма.

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