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19:42 (мск), источник: ТАСС

AFP: Азиа Ардженто отвергла обвинения в домогательствах

ТАСС, 21 августа. Актриса Азия Ардженто, которая одной из первых обвинила в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, опровергла информацию газеты The New York Times о том, что она якобы вступала в интимную связь с актером Джимми Беннеттом и что последний обвинил ее в домогательствах.

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Источник: AP 2018

Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на агента актрисы.

«Я опровергаю содержание статьи, опубликованной The New York Times, которая циркулирует в международных СМИ. Я никогда не вступала в интимную связь с Беннеттом», — заявил ее представитель. По словам агента, актриса была «безумно шокирована и поражена, читая абсолютно лживую информацию».

«Я глубоко шокирована и задета новостью, которая абсолютно неправдива. У меня никогда не было сексуальных отношений с [Джимми] Беннетом. Это [обвинение в совращении] стало следствием цепочки событий, которые приносят мне глубочайшее сожаление и ложатся в основу долгосрочного преследования. У меня нет другого выбора, кроме как отрицать лживые обвинения и в ближайшее время я приму необходимые меры для защиты себя в компетентных инстанциях», — написала актриса.

Зеркальные обвинения

Ранее американское издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что актриса выплатила $380 тыс. в рамках досудебного урегулирования актеру Джимии Беннетту, предъявившему ей обвинения, аналогичные тем, что выдвинула она против американского продюсера Харви Вайнштейна. Издание сослалось на переписку адвокатов двух сторон, присланную в редакцию с неизвестного электронного адреса. В письме также содержались фотографии, указывающие на интимную связь между Ардженто и Беннеттом в 2013 году, которому на тот момент было 17 лет.

Подлинность переписки и снимков подтвердили три источника газеты.

По информации издания, Беннетт обвинил актрису в домогательствах в ноябре прошлого года, через месяц после того, как The New York Times опубликовала посвященное Вайнштейну масштабное расследование, а группа актрис, включая Ардженто, выступила с обвинениями в насилии в адрес продюсера. Как поясняет в переписке его адвокат, чувства актера были задеты, когда Ардженто «предстала перед публикой как одна из многочисленных жертв Харви Вайнштейна».

Беннетт потребовал у Ардженто $3,5 млн компенсации за «умышленное причинение эмоционального стресса, потерянный заработок и насилие». До инцидента в калифорнийском отеле, который упоминается в обвинении, актер, по его утверждению, за пять лет заработал более $2,7 млн, однако после его доход упал до $60 тыс. в год. Причину этого Беннетт видит в эмоциональной травме, нанесенной ему действиями Ардженто.

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