AFP: Азиа Ардженто отвергла обвинения в домогательствах

Источник: AP 2018

Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на агента актрисы.

«Я опровергаю содержание статьи, опубликованной The New York Times, которая циркулирует в международных СМИ. Я никогда не вступала в интимную связь с Беннеттом», — заявил ее представитель. По словам агента, актриса была «безумно шокирована и поражена, читая абсолютно лживую информацию».

Зеркальные обвинения

Ранее американское издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что актриса выплатила $380 тыс. в рамках досудебного урегулирования актеру Джимии Беннетту, предъявившему ей обвинения, аналогичные тем, что выдвинула она против американского продюсера Харви Вайнштейна. Издание сослалось на переписку адвокатов двух сторон, присланную в редакцию с неизвестного электронного адреса. В письме также содержались фотографии, указывающие на интимную связь между Ардженто и Беннеттом в 2013 году, которому на тот момент было 17 лет.

Подлинность переписки и снимков подтвердили три источника газеты.

По информации издания, Беннетт обвинил актрису в домогательствах в ноябре прошлого года, через месяц после того, как The New York Times опубликовала посвященное Вайнштейну масштабное расследование, а группа актрис, включая Ардженто, выступила с обвинениями в насилии в адрес продюсера. Как поясняет в переписке его адвокат, чувства актера были задеты, когда Ардженто «предстала перед публикой как одна из многочисленных жертв Харви Вайнштейна».