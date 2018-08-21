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20:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин наградил Куценко, Бондарчука и Ходченкову

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении работников различных сфер государственными наградами.

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Источник: AP 2018

Звание заслуженного артиста получили актрисы Светлана Ходченкова и Дарья Мороз, а также актеры «Квартета И» Леонид Барац и Ростислав Хаит, артист театра имени Вахтангова Виктор Добронравов и актер Дмитрий Дюжев.

Режиссера Федора Бондарчука наградили орденом Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность». Актер Николай Фоменко и режиссер Валерий Тодоровский и получили медали «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гоша Куценко и директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов — второй степени.

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