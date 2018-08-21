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21:07 (мск), источник: Российская газета

Дэнни Бойл ушел с поста режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Новость с пометкой «срочно!», и она довольно скверная, прямо сказать: режиссер Дэнни Бойл устранен с поста постановщика 25-го, юбилейного фильма «бондианы».

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Источник: AP 2018

Информация об этом только что появилась в официальном Twitter серии.

Под логотипом «бондианы», как видим, там содержится лаконичное извещение продюсеров франшизы и примкнувшего к ним актера Дэниэля Крэйга, уведомляющих, что причиной ухода режиссера стали некие творческие разногласия.

Персона
Дэнни Бойл

Какого именно толка — не расшифровано.

В связи с чем любопытно напомнить, что Крэйг, которого, кстати, довольно долго пришлось якобы уламывать еще раз вернуться к образу суперагента, изначально косо смотрел на выбор продюсеров предложить режиссерское кресло Бойлу. И уже даже после того, как Дэнни официально объявил, что приступил к работе над картиной, актер зловеще бродил в кулуарах и бормотал что-то вроде «это мы еще посмотрим».

Производство картины должно было начаться в декабре с премьерой на осень 2019-го.

Случится ли теперь какое-то изменение в датах и кто может стать новым постановщиком — информации еще нет.

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