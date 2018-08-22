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12:13 (мск), источник: Газета.Ру

Скандал в США: как издевались над «Мисс Америка»

Над ней насмехались, называли ее чужим именем и не давали слова сказать. Теперь она взбунтовалась. Королева красоты США Кара Мунд в преддверии финала конкурса «Мисс Америка» требует отставки его руководителей. «Газета.Ru» рассказывает о бунте красавиц.

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Источник: Reuters

Председатель совета директоров конкурса «Мисс Америка» Гретчен Карлсон и его исполнительный директор Риджайна Хоппер могут уйти в отставку: этого требуют королевы красоты прошлых лет. За несколько недель до финала — он должен состояться 9 сентября в городе Атлантик-Сити в штате Нью-Джерси с требованием оставить свои посты к Карлсон и Хоппер обратились, в частности, победительница конкурса «Мисс Америка» 1984 года Сюзетт Чарльз и «Мисс Америка-2010» Каресса Кэмерон-Джексон.

Бывшие королевы красоты США поддержали таким образом обладательницу титула «Мисс Америка-2018», 24-летнюю Кару Мунд из Северной Дакоты. Именно она направила критику в адрес представителей администрации конкурса, в том числе, на бывшую ведущую канала Fox Гретчен Карлсон.

На минувшей неделе Кара Мунд выступила с открытым с письмом к бывшим победительницам конкурса, в котором обвинила руководство «Мисс Америка» в том, что с ней плохо обращаются — королева красоты пожаловалась, что ею манипулируют, ей затыкают рот, ее не допускают на интервью. В числе обвинений был и тот факт, что Гретчен Карлсон и Риджайна Хоппер путают ее имя.

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Кроме того, Кара Мунд обиделась на то, что ее вырезали из телевизионного ролика, на котором руководство конкурса объявляло, что отныне из состязания «Мисс Америка» исключается выход в купальниках. Больно ранили и Кару Мунд и насмешки, которые она терпела от руководства из-за своего вкуса в одежде — ее наряды не раз высмеивали, в том числе, и за то, что она надевала одну и ту же одежду по несколько раз.

Все это вместе свелось в одну большую историю издевательств над королевой красоты, о которых она решила рассказать всем, когда до финала конкурса остается меньше месяца. При этом, по словам Кары Мунд, когда она обратилась к королевам красоты прошлых лет и попыталась узнать, приходилось ли им терпеть подобное обращение, Риджайна Хоппер сделала ей строгий выговор, потребовав, чтобы она «не выносила сор из избы».

При этом и Карлсон, и Хоппер — сами бывшие королевы красоты. Гретчен Карлсон одержала победу в конкурсе «Мисс Америка» в 1979 году, а Риджайна Хоппер в 1983-м стала «Мисс Арканзас».

В ответ на обвинения Кары Мунд председатель совета директоров конкурса «Мисс Америка» Гретчен Карлсон написала в понедельник, 20 августа, в своем твиттере, что обвинения в ненадлежащем обращении «удивили» и «огорчили» ее.

Я бы так хотела, чтобы Кара взяла трубку телефона и обсудила свои проблемы непосредственно со мной, прежде чем рассказывать масс-медиа о том, что над ней якобы издеваются. С тех пор, как письмо было опубликовано, я звонила Каре, писала сообщения и электронные письма, пытаясь поговорить, поскольку мне всегда казалось, что это лучший способ высказать обиду и найти решение. К сожалению, ответом Кары было то, что она хочет общаться только по электронной почте, но я по-прежнему надеюсь, что мы сможем поговорить по телефону или лично.
Гретчен Карлсон

Между тем, сама Карлсон заняла пост председателя совета директоров конкурса в январе 2018-го. Это произошло после скандала, также связанного с неподобающим поведением в отношении конкурсанток.

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Тогда Гретчен Карлсон была среди 49 конкурсанток, которые подписали открытое письмо с требованием, чтобы в отставку ушел тогдашний председатель совета директоров Сэм Хаскелл.

Основанием для возмущения бывших королев красоты стало известно содержание писем, которыми он обменивался с сотрудниками компании: в них якобы насмехались над конкурсантками и отзывались о них неуважительно. Хаскелл заявил, что обвинения были «злыми и несправедливыми», однако ему пришлось оставить должность.

Заступая на свой пост, Гретчен Карлсон в начале 2018-го заявляла: «Мне кажется, это движение #MeToo наделяет нас такой силой, что женщины, которых предположительно унижали этими чудовищными письмами, теперь будут управлять этим местом».

Возможно, приходит время следующей группы униженных женщин управлять конкурсом «Мисс Америка».

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