«ВКонтакте» предоставит всем пользователям доступ к собранным о них данным

Источник: РИА "Новости"

Сейчас только граждане и резиденты ЕС имеют право запросить данные, которые собрала соцсеть, а также потребовать удалить их. На территории Евросоюза несколько месяцев назад вступил в силу закон о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Он носит экстерриториальный характер, поэтому ему должны подчиняться зарубежные компании, занимающиеся сбором данных в Европе. В случае отказа компания может заплатить штраф.

«Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети, — говорится в сообщении пресс-службы. — В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза».