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04:31 (мск), источник: Коммерсантъ

«ВКонтакте» предоставит всем пользователям доступ к собранным о них данным

Социальная сеть «ВКонтакте» намерена в ближайшее время дать всем своим пользователям возможность запрашивать информацию о персональных данных, которые собирает сеть, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заявление компании.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас только граждане и резиденты ЕС имеют право запросить данные, которые собрала соцсеть, а также потребовать удалить их. На территории Евросоюза несколько месяцев назад вступил в силу закон о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Он носит экстерриториальный характер, поэтому ему должны подчиняться зарубежные компании, занимающиеся сбором данных в Европе. В случае отказа компания может заплатить штраф.

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«Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети, — говорится в сообщении пресс-службы.— В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза».

Как рассказали в компании, в соответствии с GDPR пользователю по запросу может быть предоставлена необходимая информация об обработке его персональных данных. Это, в частности, информация профиля, а также загруженные фотографии, видео- и аудиозаписи, модель девайса, с которого пользователь заходил в сеть, IP-адрес, дата входа и другое. Ранее «ВКонтакте» обещала публиковать статистику о запросах со стороны властей.

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