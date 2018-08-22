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10:40 (мск), источник: Аргументы и факты

На кол сажал, но кровь не пил. 10 фактов из жизни настоящего Дракулы

22 августа 1456 года господарем Валахии стал Влад III Цепеш, более известный как Влад Дракула.

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Источник: AP 2018

1. Прозвище «Дракула», ставшее сегодня во всем мире символом вампиризма, Влад III Цепеш получил по наследству. Дракулом прозвали его отца, валашского господаря Влада II. Влад II являлся рыцарем ордена Дракона, созданного в 1408 году королём Венгрии Сигизмундом I Люксембургом и королевой Барбарой по образцу венгерского ордена Святого Георгия.

«Дракул» можно перевести как «дракон», или «дьявол».

Известно, что к концу жизни прозвище Влада III Цепеша видоизменилось — его, в отличие от отца, именовали именно «Дракулой».

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2. Цепеш — это еще одно прозвище Влада III. Интересно, что появилось оно лишь спустя три десятка лет после его смерти. «Цепеш» происходит от румынского «țeapă» — что означает «кол». «Казыклы», или «колосажателем», Влада III прозвали натерпевшиеся от него османы. Несмотря на то, что соотечественники не именовали так господаря при жизни, в истории прозвище Цепеш закрепилось так же, как и Дракула.

3. В возрасте 14 лет Влад III вместе с младшим братом был отправлен отцом в Османскую империю, где они жили на положении заложников. Такой ценой Влад II получил право стать господарем Валахии. В случае, если бы господарь решил изменить правителю Османской империи, его сыновей ждала бы смерть.

4. Влад III Цепеш трижды в своей жизни становился господарем Валахии. Из-за ожесточенной борьбы как с внешними, так и внутренними противниками, стабильной его власть не была никогда.

Самым продолжительным периодом правления стали шесть лет с 1456 по 1462 годы.

5. Как пример кровавости Влада III Цепеша часто приводят так называемую «пасхальную» казнь бояр, предположительно произошедшую весной 1457 года. Бояре были приглашены на пир в честь Пасхи, и буквально за праздничным столом им были зачитаны приговоры. Влад III Цепеш обвинил их в причастности к гибели своего отца и старшего брата. Некоторые историки утверждают, что число казненных доходило до 20 000 человек. Большинство специалистов, однако, уверены, что казнены на самом деле были около 10 бояр.

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6. Самым знаменитым военным подвигом Влада III Цепеша следует считать так называемую «Ночную атаку» 7000 воинов на лагерь османской армии под предводительством султана Мехмеда II, произошедшую в июне 1462 года. Дракула заставил отступить более чем 100-тысячную армию, уничтожив до 15 000 воинов противника. Влад III для устрашения турок велел казнить пленных путем посажения на кол. Несмотря на то, что сами турки в те времена использовали подобную казнь, она почему-то особенно потрясла их в исполнении Влада III. Так он и стал «Колосажателем».

7. В 1463 году в Вене был издан памфлет в прозе, посвященный злодеяниям Влада III Цепеша. На его основе появилась поэма Михаэля Бехайма «О злодее, который звался Дракул и был воеводой Валахии». В первую очередь внимание уделялось событиям в Трансильвании, где войско Влада III вело боевые действия. Эти произведения можно считать примером успешной пропаганды XV века, ведь, по мнению историков, злодеяния Цепеша в данном случае были либо преувеличены, либо вообще выдуманы. В конце XV века «Сказание о Дракуле» появляется и в России. Считается, что его автором стал русский дипломат и писатель Федор Курицын.

8. В то самое время, когда по Европе распространялись пропагандистские материалы о злодеяниях Дракулы, сам он сидел в венгерской тюрьме.

Он был союзником короля Венгрии, однако по ложному обвинению в измене провел в заключении 12 лет.
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9. Всемирную славу Владу III Дракуле подарил ирландский писатель Брэм Стокер. Считается, что об этом историческом персонаже Стокер узнал от востоковеда Арминия Вамбери. Стокер, задумавший к тому времени книгу о вампирах, счел прозвище Дракула чрезвычайно удачным для наименования главного героя. Заодно писатель решил поселить своего «графа Дракулу» в местах, близких к тем, где жил Влад III Цепеш. Кроме того, он отразил в биографии «графа Дракулы» ряд реальных фактов из жизни Влада III.

10. Настоящий Влад III Дракула не пил человеческую кровь. Вымыслом являются и утверждения о том, что ему нравилось макать хлеб в кровь своих жертв. Реальные деяния Влада III Цепеша выглядят жестокими с точки зрения нашего времени, однако в XV веке методы господаря Валахии не слишком отличались от того, что совершали другие правители.

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