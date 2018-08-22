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02:03 (мск), источник: Известия

Названы расходы россиян на дополнительное образование детей

Даже в сложной экономической ситуации россияне не готовы отказываться от дополнительного платного образования для детей-школьников.

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Источник: РИА "Новости"

При том, что бесплатно допобразование в 2017/18 учебном году получали более трети детей (34,7%), в среднем семьи потратили на такие занятия 25 тыс. рублей.

Согласно данным мониторинга Академии народного хозяйства, в 2017 году на оплату дополнительных занятий ребенка семья расходовала в месяц 2756 рублей.

17,9% семей платили от 1 тысячи до 2 тыс. рублей в месяц, а 11,6% — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей в месяц.

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При этом, как отмечает «РИА Новости», более 10 тыс. рублей на дополнительные занятия в месяц тратили 1,3% семей.

«Около 40% родителей ежегодно утверждают, что не откажутся от дополнительных платных образовательных услуг даже в случае снижения уровня материального положения», — отмечается в исследовании.

21 августа в Ассоциации российских флористов рассказали во сколько обойдется самый дешевый букет к 1 Сентября.

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