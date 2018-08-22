ГИБДД не прошла экзамен в автошколах

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», ряд объединений автошкол выступили против инициированной ГИБДД масштабной реформы водительских экзаменов. Ведомство, в частности, намерено объединить два экзамена — «площадку» и «город» — для объективной оценки «владения всеми навыками вождения в реальных условиях». По мнению представителей автошкол, это чревато риском повышения аварийности, коррупции, а также «тотального аннулирования результатов экзаменов».

Напомним, впервые идею создания объединенного экзамена по вождению (вместо «города» и «площадки») в апреле 2018 года в интервью «Ъ» обнародовал начальник ГИБДД России Михаил Черников. Реформа необходима для того, чтобы определить «уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях», уточнил он. Позже в МВД поясняли, что «площадка» вводилась как тест для проверки водителей, которые готовились самостоятельно (без учебы в автошколе), однако с 2013 года возможность подготовки экстерном была отменена. Объединение экзаменов позволит сэкономить время граждан, а также уменьшить «затраты рабочего времени сотрудников экзаменационных подразделений», заявили авторы инициативы. В «подавляющем большинстве государств», подчеркивают в МВД, практический экзамен по вождению проводится только в городских условиях.

Также предлагается снять запрет на обучение на автомагистралях.

Будет уточнено, что обучаться вождению на легком мотоцикле (категория А1) или мопеде можно с 15 лет, на легковом автомобиле — с 16, на мотоцикле категории А — с 17, на автобусе — с 20 лет. Сейчас в ПДД записан общий возраст для всех категорий — 16 лет. Проект постановления правительства, предусматривающий реформу, размещен на regulation.gov.ru 2 августа. 22 августа публичное обсуждение документа заканчивается.

Многие российские автошколы выступили против инициативы ГИБДД: соответствующие заключения направлены в ведомство (письма есть в распоряжении «Ъ»).

Так, одна из крупнейших в стране Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) акцентирует внимание на том, что реформа образования водителей ведется с 2013 года и принесла плоды: аварийность с участием будущих водителей уверенно падает (почти на 60% по итогам 2017 года по сравнению с данными, полученными годом ранее). Новый подход может навредить этой тенденции, отмечает МААШ. Кроме того, инициатива не обоснована с «научной точки зрения».

Самой спорной нормой при этом президент МААШ Татьяна Шутылева считает предусмотренную проектом возможность аннулирования результатов экзаменов в результате тех или иных нарушений.

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На практике это может привести к тому, что, к примеру, при сдаче экзамена зимой в городе, где коммунальщики не успели убрать снег, часть обязательных упражнений (например, разворот) выполнить будет технически невозможно, но с юридической точки зрения это будет считаться нарушением. Специальная комиссия при проверке сочтет это основанием для отмены результатов экзаменов, поясняет госпожа Шутылева. «С введением такой нормы возникает риск тотальной отмены экзаменов по совершенно разным основаниям», — говорит она.

В ДОСААФ также опасаются, что предлагаемый ГИБДД подход «негативно скажется на работе автошкол», следует из письма организации. Там обращают внимание, что автошколы уже понесли существенные «материальные затраты» для приведения учебно-материальной базы в соответствие с требованиями. В 2016 году, напомним, вступило правило о минимальном размере учебной площадки 0,24 га и другие требования.

Если постановление будет принято, созданная с таким трудом материально-техническая база будет «утеряна», считают в ДОСААФ.

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По данным «Ъ», например, одна из кемеровских автошкол вложила в свой автодром около 6,5 млн руб. для приведения его в соответствие требованиям МВД. Михаил Черников в интервью «Ъ» пояснял, что автошколы все равно должны будут обучать претендентов на площадках и проводить внутренние экзамены, но без участия инспекторов. В ДОСААФ также говорят, что продемонстрировать «специальные маневры» (приемы управления автомобилем, которые сейчас выполняются на площадке) в городских условиях в ряде случаев «затруднительно». Кроме того, на площадке проверка навыков происходит объективно: границы упражнений обозначены конусами, разметкой. В городских условиях этого не будет. Оценка будет «необъективной», это спровоцирует рост коррупции, считают в ДОСААФ.

Федерация автошкол Татарстана указывает на то, что экзамен на площадке выполняет функцию фильтра, не позволяя претендентам со слабыми навыками вождения выехать в город.

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Если площадку отменить, может вырасти аварийность. В федерации говорят, что сегодня упражнение «Начало движения с места после остановки на подъеме и спуске» является обязательным, а по новым правилам — опциональным (при наличии подъема-спуска), что снизит уровень подготовки водителей. Позицию Татарстана поддержала и Дальневосточная ассоциация автошкол: в городских условиях найти место для «специальных маневров» крайне сложно, особенно при сдаче экзаменов на грузовиках и автобусах. Опасность может возникнуть, если ученик будет выполнять на улице параллельную парковку задним ходом (элемент экзамена на площадке), отмечают в ассоциации автошкол Республики Марий Эл. Заключения направили в ГИБДД и автошколы Кемерово, Курска, Саратова, Смоленска, Сызрани, Челябинска.

Отметим, в России официально работает более 7,7 тыс. автошкол (данные ГИБДД), объединенных в различные ассоциации.

Далеко не всегда профессиональные объединения придерживаются единой точки зрения. В Союзе автошкол Москвы, к примеру, поддержали инициативу МВД и опасения коллег не разделили. В Национальном союзе ассоциаций автошкол заявили, что инициатива «окажет позитивное влияние на уровень подготовки водителей». В Гильдии автошкол поддержали идею снятия запрета на обучение на автомагистралях, но отметили, что идея объединенного экзамена все же «вызывает много вопросов».

Президент МААШ Татьяна Шутылева считает, что у профессионального сообщества есть все шансы отстоять свою точку зрения. «Мы надеемся на конструктивный диалог с ГИБДД, который, к сожалению, в настоящее время отсутствует», — сказала она.