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04:49 (мск), источник: Известия

Ученые назвали лень главным двигателем эволюции

Победителями в эволюционной гонке могут быть не самые приспособленные, а самые «ленивые» животные и растения, у которых крайне медленная скорость метаболизма, заявили ученые из США.

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Источник: Reuters

«Мы сравнили скорость метаболизма современных моллюсков и их родичей, вымерших в последние 5 млн лет. Оказалось, что вымершие в среднем имели более быстрый обмен веществ, чем те виды, которые существуют сейчас», — цитирует «РИА Новости» одного из авторов исследования Люка Стротца из университета Канзаса.

В статье биологов, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, отмечается, что развитием почти всех многоклеточных управляют естественный и половой отбор.

В первом случае выживают способные приспособиться к меняющейся среде, во втором эволюцией управляет внутривидовая конкуренция. В этом случае побеждают самые «яркие» особи, и это приводит к появлению не помогающих в выживании атрибутов — красивых хвостов павлинов, гребешков петухов.

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Ученые задумались, может ли метаболизм влиять на скорость эволюции и провели эксперимент. Они собрали раковины сотен видов моллюсков, живущих ныне и обитавших на берегах Атлантики в последние 5 млн лет.

Биологи вычислили скорость обмена веществ в их теле и сравнили их между собой.

Выяснилось, что «активный образ жизни» крайне негативно влиял на длительность их существования. Чем быстрее был метаболизм, тем короче была их эволюционная жизнь.

В ближайшее время ученые планируют проверить, соблюдается ли подобная закономерность среди других представителей флоры и фауны.

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