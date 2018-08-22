Финских военных принудительно накормят вегетарианской едой
В армии Финляндии вводят обязательные вегетарианские обеды и ужины. Об этом сообщила майор Эйя Пулкки из службы общественного питания Оборонительных сил, передает Yle.
В армии Финляндии вводят обязательные вегетарианские обеды и ужины. Об этом сообщила майор Эйя Пулкки из службы общественного питания Оборонительных сил, передает Yle.
По ее словам, программа начнет действовать уже с осени 2018 года. Она вводит в армии вегетарианский день, однако на самом деле приемы пищи разнесут по времени. Таким образом два раза в неделю на обед или ужин служащим будет предлагаться только вегетарианская еда.
Пулкки отметила, что за изменениями не стоит желание сэкономить. Главная причина — здоровое питание, а также влияние мясного производства на изменение климата.
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В Норвегии вегетарианский день в армии появился еще в 2013 году. Тогда в качестве причины также называли изменение климата.