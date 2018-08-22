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09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Финских военных принудительно накормят вегетарианской едой

В армии Финляндии вводят обязательные вегетарианские обеды и ужины. Об этом сообщила майор Эйя Пулкки из службы общественного питания Оборонительных сил, передает Yle.

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Источник: Reuters

По ее словам, программа начнет действовать уже с осени 2018 года. Она вводит в армии вегетарианский день, однако на самом деле приемы пищи разнесут по времени. Таким образом два раза в неделю на обед или ужин служащим будет предлагаться только вегетарианская еда.

Как отмечается, из списка блюд при этом будет исключена рыба, но разрешат яйца и молочные продукты. Среди прочего предлагать будут картошку, макароны, соевые продукты и куорн (грибной протеин).

Пулкки отметила, что за изменениями не стоит желание сэкономить. Главная причина — здоровое питание, а также влияние мясного производства на изменение климата.

Сейчас для военных-вегетарианцев в Финляндии есть отдельное меню, есть также вариант для веганов. В целом при поступлении на службу они сообщают о своих диетах и получают подходящее питание. Согласно опросу, из 20 тысяч служащих лишь 88 являются вегетарианцами, причем из число в три раза ниже на севере страны, чем на юге.

В Норвегии вегетарианский день в армии появился еще в 2013 году. Тогда в качестве причины также называли изменение климата.

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