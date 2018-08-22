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10:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

95-летняя слепая женщина стала художницей

Пенсионерка начала ходить на курсы рисования после смерти мужа.

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Маргарет МакНил из британского города Ботуэлл продолжает рисовать картины, несмотря на слепоту.

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95-летняя пенсионерка создала больше 350 произведений искусства. Женщина действительно полностью потеряла зрение и почти беспомощна на улице. Чтобы рисовать, Маргарет использует чувство осязания и память.

Пожилая женщина начала посещать занятия по искусству после смерти мужа в 1994 году. Сперва она пришла на танцы, но быстро поняла, что рисование ей нравится больше.

Местный учитель Дункан Браун не только обучал Маргарет, но и поддерживал, когда она хотела все бросить из-за потери зрения. «Он сказал, что я не должна сдаваться», — рассказала женщина.

Маргарет сетует, что не может создать слишком много по памяти. Тем не менее ее рисунки удивляют точностью и отличной техникой.

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