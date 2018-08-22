95-летняя слепая женщина стала художницей

Маргарет МакНил из британского города Ботуэлл продолжает рисовать картины, несмотря на слепоту.

Читайте также Визажист из Литвы создает на своем лице невероятные оптические иллюзии (фото)

95-летняя пенсионерка создала больше 350 произведений искусства. Женщина действительно полностью потеряла зрение и почти беспомощна на улице. Чтобы рисовать, Маргарет использует чувство осязания и память.

Пожилая женщина начала посещать занятия по искусству после смерти мужа в 1994 году. Сперва она пришла на танцы, но быстро поняла, что рисование ей нравится больше.

Местный учитель Дункан Браун не только обучал Маргарет, но и поддерживал, когда она хотела все бросить из-за потери зрения. «Он сказал, что я не должна сдаваться», — рассказала женщина.

Маргарет сетует, что не может создать слишком много по памяти. Тем не менее ее рисунки удивляют точностью и отличной техникой.