Финны проплыли 82 км в деревянной сауне (видео)
Команда не скучала.
Команда не скучала.
Финский изобретатель Янне Капилето и его небольшая команда преодолели путь от Хельсинки до Таллина в деревянной сауне.
Путешественники проплыли 82 км по морю в штормовую погоду. Судно выдержало ветер со скоростью 15 метров в секунду и полутораметровые волны.
Весь путь отнял у финнов 16 часов, хотя предварительно Капилето рассчитывал преодолеть его за 9. Все это время команда не скучала. Они пели песни, снимались на видео, парились в сауне, разгуливали по палубе в банных халатах и жарили мясо на гриле.
Капилето, инженер и бывший эксперт по энергетике в НАТО, установил на плавучую сауну мотор и снабдил судно солнечными батареями. А вот обогревается оно обычной печкой для сауны.
Обратно путешественники планируют добираться другим способом.
Читайте также: