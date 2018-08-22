Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Что сделали с домом дочки за 10 минут без присмотра (фото)
Поддержка растет: кто в Европе признал Крым российским
Стеша Маликова отдыхает в Италии в купальнике за 23 тыс
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
"Вы уже рабы": Ющенко раскрыл глаза украинцам
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Лещенко, Нагиев на съемках «Голоса» для пенсионеров: первые фото
Тарасов высказался о презентации шоу "Замуж за Бузову" - СМИ
"Его не приглашали!": дочка наказала Михалкова
Венсан Кассель и Тина Кунаки рассказали о скорой свадьбе
Подписчики считают Веру Брежневу идеальной женщиной
Водитель проехал по горящему лесу: захватывающее видео
Клиент получил новый автомобиль с разными дверьми
Чем опасна жизнь в маленьких квартирах
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
8Звездный дождь
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
11:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Финны проплыли 82 км в деревянной сауне (видео)

Команда не скучала.

Наверх

Финский изобретатель Янне Капилето и его небольшая команда преодолели путь от Хельсинки до Таллина в деревянной сауне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Путешественники проплыли 82 км по морю в штормовую погоду. Судно выдержало ветер со скоростью 15 метров в секунду и полутораметровые волны.

Весь путь отнял у финнов 16 часов, хотя предварительно Капилето рассчитывал преодолеть его за 9. Все это время команда не скучала. Они пели песни, снимались на видео, парились в сауне, разгуливали по палубе в банных халатах и жарили мясо на гриле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Капилето, инженер и бывший эксперт по энергетике в НАТО, установил на плавучую сауну мотор и снабдил судно солнечными батареями. А вот обогревается оно обычной печкой для сауны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обратно путешественники планируют добираться другим способом.

Читайте также:

 Как выглядит живая Барби из Великобритании (фото)
Дочь заказала 93-летней маме на день рождения полицейский арест
Бывший юрист Трампа признался в преступлении по его указанию
Минюст Грузии подал иск против России в ЕСПЧ
Посадку Ту-204 с горящим двигателем в Уфе сняли на видео
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов
Сотрудников ФСБ в Тюмени обвинили в убийствах
ГИБДД не прошла экзамен в автошколах
Спорт
Медведева едет к Тутберидзе: болельщики ждут скандала Перед контрольными прокатами, которые пройдут 9 сентября в Москве, российские фигуристы примут участие в сборе в Новогорске
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколения модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма Одним из героев комедии «Бабушка легкого поведения 2» станет король российской поп-музыки, а события будут разворачиваться под его песни
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой (фото) Актрису не пугает то, что она будет матерью-одиночкой.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь