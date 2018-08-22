Рогозин не стал разговаривать с роботом на форуме «Армия-2018»

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Сейчас робот официально называется «Базовой роботизированной платформой № 1».

«Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим», — произнес робот в присутствии Рогозина, но тот прошел мимо, но обратив внимание на эти слова.

Планировалось, что в ходе диалога робот попросит главу «Роскосмоса» придумать ему имя.

Роботизированная платформа разработки ГКНПЦ имени М.В. Хруничева на IV Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" | Источник: РИА "Новости"

Ранее Рогозин придумал имя роботу-спасателю, который создавался Фондом перспективных исследований для МЧС. Глава «Роскосмоса», а тогда вице-премьер нарек его Федором.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска — например, в спасательных операциях, в космосе. Планируется, что робот в 2021 году отправится в космос на новом российском космическом корабле «Федерация». Кроме того, Федор стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат.

Еще один известный робот, разработанный в России и представленный накануне концерном «Калашников», получил «народное» имя Игорек. Робот моментально получил вирусную популярность в рунете, на него было сделано множество «фотожаб».

Как сообщил радиостанции «Коммерсантъ FM» и.о. гендиректора концерна «Калашников» Владимир Дмитриев, он согласен на время оставить роботу имя, которое сделало его популярным, хотя официального названия у 4-тонной машины пока нет.