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13:16 (мск), источник: RTVi

Еще одна актриса подала на Вайнштейна в суд за изнасилование

Немецкая актриса подала суд на бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна за то, что он изнасиловал ее во время Каннского кинофестиваля в 2006 году. Об этом 22 августа написала газета Guardian.

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Источник: Reuters

По просьбе адвокатов актрисы, вместо ее настоящего имени используется псевдоним Эмма Ломан.

Ломан заявила, что продюс позвал ее на фестиваль в 2006 году, чтобы обсудить ее карьеру. Она пыталась отказаться, но помощник Вайнштейна, по ее словам, был очень настойчив. В каннах продюсер пригласил актрису в гостиничный номер, чтобы обсудить ее будущие роли. Ломан добавила, когда они зашли в номер, Вайнштейн быстро забыл о профессиональном поведении и изнасиловал ее.

В иске также сказано, что после этого продюсер угрожал Ломан. По заявлению Ломан, Харви обещал испортить ее карьеру, если она расскажет о случившемся. Ломан рассказала, что смогла рассказать об изнасиловании только в конце 2017 года, когда десятки женщин, среди которых известные актрисы и модели, обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии.

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5 октября 2017 года в газете New York Times опубликовали расследование, что Вайнштейн многие годы домогался и сексуально насиловал молодых актрис, а потом откупался от их обвинений. О домогательствах продюсера рассказали такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, получившая в 1999 году «Оскар» за фильм «Влюбленный Шекспир», и Роуз Макгоуэн, известная по сериалу «Зачарованные».

Вайнштейна уволили из компании, которую он основал, а его жена сообщила, что уходит от него. В Британской академии кино и телевидения (BAFTA) заявили, что поведение Вайнштейна недопустимо, поэтому его членство приостановили, а из Американской киноакадемии, которая вручает «Оскаров», его исключили.

Уголовные расследования против Вайнштейна ведутся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. В конце мая продюсер добровольно сдался полиции. Он признал, что мог некорректно вести себя с женщинами, но обвинения о домогательствах и сексуальном насилии он отрицал. Позже судья согласился отпустить его под залог в $1 млн. Вайнштейну грозит пожизненное заключение.

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