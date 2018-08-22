Еще одна актриса подала на Вайнштейна в суд за изнасилование

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По просьбе адвокатов актрисы, вместо ее настоящего имени используется псевдоним Эмма Ломан.

Ломан заявила, что продюс позвал ее на фестиваль в 2006 году, чтобы обсудить ее карьеру. Она пыталась отказаться, но помощник Вайнштейна, по ее словам, был очень настойчив. В каннах продюсер пригласил актрису в гостиничный номер, чтобы обсудить ее будущие роли. Ломан добавила, когда они зашли в номер, Вайнштейн быстро забыл о профессиональном поведении и изнасиловал ее.

В иске также сказано, что после этого продюсер угрожал Ломан. По заявлению Ломан, Харви обещал испортить ее карьеру, если она расскажет о случившемся. Ломан рассказала, что смогла рассказать об изнасиловании только в конце 2017 года, когда десятки женщин, среди которых известные актрисы и модели, обвинили Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии.

Вайнштейна уволили из компании, которую он основал, а его жена сообщила, что уходит от него. В Британской академии кино и телевидения (BAFTA) заявили, что поведение Вайнштейна недопустимо, поэтому его членство приостановили, а из Американской киноакадемии, которая вручает «Оскаров», его исключили.

Уголовные расследования против Вайнштейна ведутся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. В конце мая продюсер добровольно сдался полиции. Он признал, что мог некорректно вести себя с женщинами, но обвинения о домогательствах и сексуальном насилии он отрицал. Позже судья согласился отпустить его под залог в $1 млн. Вайнштейну грозит пожизненное заключение.