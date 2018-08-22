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13:34 (мск), источник: Индикатор

Жизнь на Земле оказалась значительно древнее

Согласно новым подсчетам, так называемый последний универсальный общий предок (LUCA), который был предком всех современных организмов на Земле — от бактерий до человека, жил более чем четыре миллиарда лет назад.

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Источник: typographyimages/СС0

Это удалось выяснить благодаря новому подходу к определению времени существования LUCA, который предложили ученые из Великобритании. Согласно предыдущим оценкам LUCA жил 3,5—3,8 миллиарда лет назад. Результаты изложены в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Палеонтологи давно пытаются установить, когда на нашей планете появилась жизнь. Однако по окаменелостям восстановить всю ее историю невозможно, так как подобные находки редки и лишь фрагментарно покрывают дерево жизни. «Есть отдельные окаменелости архейского периода (он начался 4 миллиарда лет назад и закончился около 2,5 миллиардов лет назад, — прим. Indicator.Ru), но в целом их нельзя однозначно отнести к какой-либо знакомой нам генеалогической линии — ни к сине-зеленым водорослям, ни к галофильным археям, которые окрашивают в розовый цвет солончаки по всему миру, — говорит ведущий автор работы Холли Беттс из Бристольского университета (Великобритания). — Сложность с ранними следами жизни состоит в том, что их очень мало, а также в том, что их сложно интерпретировать — внимательный повторный анализ показал, что некоторые древнейшие окаменелости оказались обычными кристаллами, а вовсе не следами жизни».

Кроме поиска окаменелостей узнать о прошлом Земли можно, восстанавливая историю развития жизни при помощи молекулярных часов. Зная различия в генетической информации различных организмов и оценив скорость накопления мутаций, ученые могут сделать вывод о том, когда существовал их общий предок.
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Если взять все известные геномы, то получится время жизни последнего универсального общего предка. В новой работе ученые предложили усовершенствованный метод восстановления истории жизни, который не опирается на постоянно изменяющийся возраст древнейших ископаемых находок.

Воспользовавшись новым методом, ученые выяснили, что жизнь существовала и до отметки в 3,9 миллиарда лет назад, то есть до эпохи поздней тяжелой бомбардировки — периода активного падения метеоритов на каменные планеты Солнечной системы. «Это существенно раньше, чем можно предположить на основе самых древних окаменелостей, — говорит соавтор работы Давиде Писани. — Наши результаты показывают, что две основные ветви жизни — бактерии и археи — появились спусти примерно миллиард лет после существования LUCA».

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