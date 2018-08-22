Жизнь на Земле оказалась значительно древнее

Палеонтологи давно пытаются установить, когда на нашей планете появилась жизнь. Однако по окаменелостям восстановить всю ее историю невозможно, так как подобные находки редки и лишь фрагментарно покрывают дерево жизни. «Есть отдельные окаменелости архейского периода (он начался 4 миллиарда лет назад и закончился около 2,5 миллиардов лет назад, — прим. Indicator.Ru), но в целом их нельзя однозначно отнести к какой-либо знакомой нам генеалогической линии — ни к сине-зеленым водорослям, ни к галофильным археям, которые окрашивают в розовый цвет солончаки по всему миру, — говорит ведущий автор работы Холли Беттс из Бристольского университета (Великобритания). — Сложность с ранними следами жизни состоит в том, что их очень мало, а также в том, что их сложно интерпретировать — внимательный повторный анализ показал, что некоторые древнейшие окаменелости оказались обычными кристаллами, а вовсе не следами жизни».