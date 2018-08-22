Звездная ночь

Источник: AP 2018

«Лента.ру» продолжает знакомить читателей со знаменитыми женщинами прошлого столетия, лидерами мнений и иконами стиля. Одна из них — Арета Франклин, «величайшая певица в истории» по версии журнала Rolling Stone, умерла совсем недавно. «Лента.ру» вспоминает Арету и вместе с ней — других выдающихся чернокожих женщин XX века.

Жозефина Бейкер

Источник: AP 2018

Темнокожая танцовщица Жозефина Бейкер знакома даже тем, кто никогда не интересовался историей американских и парижских мюзик-холлов. Имя ей сделали ее фотографии в запредельно экстравагантных костюмах: на одном снимке она позирует в одних только жемчужных бусах, накладных крыльях из пера марабу и туфельках на каблуках, на другом — ее наготу прикрывает только импровизированная юбочка из бананов. Столь же необычным было и происхождение Жозефины: по матери она была афроамериканкой, по отцу (он был ударником в джаз-банде) — еврейкой.

Считается, что именно Жозефина познакомила Париж с популярным уже в Америке салонным танцем чарльстоном, который был своеобразным олицетворением духа ревущих 1920-х. Начав в Париже с шоу La Revue Nègre, выступавшего с гастролями по всей Европе (в Берлине впечатленные нагой грудью танцовщицы и ее банановой юбочкой нудисты предложили ей войти в их компанию, но Жозефина отказалась), в 1926—1927 годах Бейкер поднялась до мюзик-холльного олимпа — Фоли-Бержер. Впрочем, полуголую экстравагантную плясунью принимали не везде — моралисты в Вене, Праге, Будапеште и Мюнхене сочли ее персоной нон-грата.

Бейкер считают одной из муз архитектора Ле Корбюзье, с которым она познакомилась во время морского круиза. Он рисовал голую афроамериканку, а потом, по его словам, воспоминания о Жозефине вдохновили зодчего на проект знаменитой виллы «Савой» в Пуасси, настоящего шедевра конструктивизма.

Бейкер обожала наряжаться в перья — так, уже в конце 1950-х она выступала на сцене театра «Олимпия» в головном уборе, украшенном четырьмя тысячами перьев и стоившим грандиозную по тем временам сумму — 600 фунтов стерлингов.

Однако сценической и скандальной славы танцовщице было мало: она оказалась личностью крупного масштаба. Во время Второй мировой войны она выступала перед французскими войсками, а собранные сведения сообщала движению Сопротивления. Она получила летные права, лейтенантские погоны, медали Сопротивления (с розеткой) и Освобождения, знак Военного Креста и орден Почетного легиона. После войны она боролась за равноправие чернокожих. Умерла Бейкер, как подобает звезде ее масштаба — она отметила 50-летие своей артистической карьеры премьерой шоу Joséphine и вскоре после того скончалась от инсульта.

Анджела Дэвис

Источник: AP 2018

Американская активистка и правозащитница Анджела Дэвис известна, пожалуй, любому экс-советскому человеку — у нее была Ленинская премия «За укрепление мира между народами» и неподражаемая прическа — шарообразная пышная шевелюра, которой пытались подражать все курчавые и стремящиеся прослыть оригинально мыслящими советские студенты.

Именно эта прическа сделала ее своеобразной андеграундной иконой стиля — можно было забыть, как звали последнего генсека ГДР (кстати, у Дэвис были награды и этой соцстраны), и сколько звезд Героя было у Брежнева, но как выглядит Анджела Дэвис — помнят все, кто видел ее по телевизору в 1970—1980-е годы, даже если телевизор они смотрели, сидя на горшке.

Были ли у Дэвис имиджмейкеры, доподлинно неизвестно, но ее прическа (своей монументальностью не уступающая тому, что ныне носит на голове депутат российского парламента Валентина Петренко) достойна самых высоких имиджмейкерских наград. Она была, как это теперь называют, мемом во плоти. Но одной прической для формирования своего образа активистка не ограничивалась — она весьма недурно для угнетенного борца за свободу одевалась и подбирала украшения.

Так, в начале семидесятых Анджела фигурировала в газетной хронике с лидером борьбы за права индейцев, вождем народа онондага и Ирокезской конфедерации Ореном Лайонсом — на ней была накидка-кейп, напоминающая традиционные индейские одеяла, которые коренные жители Америки носили как верхнюю одежду.

На шее активистки корреспонденты регулярно замечали украшения со смыслом — золотую подвеску с серпом и молотом, знаменующую ее принадлежность к Коммунистической партии, и кулон цвета слоновой кости с драконом — этого фантастического персонажа Дэвис толковала как воплощение силы и предвестника революции. Картинки из американской жизни советским гражданам показывали нечасто, но коммунистка Анджела, угнетенная капиталистическим режимом, не сходила с телеэкранов и страниц цветных журналов, волей-неволей прививая советским женщинам вкус к жакетам с широкими лацканами и крупными пуговицами, ярким джемперам-«водолазкам» с мини-юбкой и колготками в тон (страшный дефицит!), уже упомянутым кейпам и брюкам-клеш со стрелками.

Уитни Хьюстон

Источник: AP 2018

Уитни Элизабет — так нарекли будущую знаменитую поп-певицу при рождении ее родители — нельзя назвать бедной-несчастной, но упорной чернокожей девочкой, пробившей себе путь на сцену и к славе из безвестных низов. Скорее наоборот — Уитни повезло именно с музыкальной карьерой с самого рождения. Ее мать Сисси и двоюродная тетка Дайон Уорвик были певицами — пели ритм-энд-блюз, соул и госпел.

Мать фактически вывела дочь на сцену — отдала в в младший госпел-хор баптистской церкви New Hope в Ньюарке — когда Уитни было всего одиннадцать, а в двадцать девушке уже предложили контракт с Arista Records и пригласили в популярное телешоу Мерва Гриффина. Это был успех — причем только самое начало успеха.

За свою карьеру Хьюстон собрала столько наград, что этого хватило на запись в книге рекордов Гиннесса: шесть Grammy, две Emmy, 15 Billboard Music Awards, 21 American Music Awards, BET Awards и множество статуэток рангом поменьше. Но куда шире, чем все эти премии, Уитни прославил фильм 1992 года «Телохранитель», в котором актриса, которой было уже под тридцать, сыграла главную роль.

Сильнейший голос Хьюстон с широким диапазоном и бархатным тембром, ее прекрасная фигура в броских сценических нарядах (вроде блестящего платья-«кольчуги», «космического» шлема или сверкающего головного убора в египетском стиле) и интересное лицо с правильными чертами наряду с неброской мужественностью ее экранного партнера Кевина Костнерасделали фильм страшно популярным.

Даже в России его видело полстраны: кто-то в кинотеатрах, кто-то на запиленных пиратских видеокассетах. Позже Уитни снялась еще в нескольких картинах, но им было далеко до шумного успеха «Телохранителя».

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К сожалению, личная жизнь темнокожей звезды сложилась не так удачно, как ее эстрадная карьера. Ее единственный брак с музыкантом R&B-группы New Edition Бобби Брауномзавершился скандальным разводом, которому предшествовали многочисленные проблемы Брауна с законом — он пил, буянил (по слухам, бил и жену), был уличен в сексуальных домогательствах (до брака с Уитни у него уже было трое детей от разных женщин) и, что самое печальное, употреблял запрещенные вещества и вовлек в это неблаговидное дело супругу. Проблемы в браке, скандалы, судебные разбирательства и наркозависимость привели к преждевременной смерти Уитни — она умерла в 2012 году, не дожив до своего пятидесятилетия. Единственная дочь певицы и Брауна трагически погибла три года спустя, получив травму во время ссоры с бойфрендом.

Насколько модной и стильной была стройная и красивая Уитни — стало ясно всем после аукциона ее костюмов.

На посмертные торги выставили бюстье от Марка Бауэра, в котором она получала одну из своих Grammy (кстати, этот же дизайнер более чем за двадцать лет их сотрудничества сшил певице платье для свадьбы с Брауном и еще несколько сотен вещей), серое бархатное платье с другой вечеринки Grammy и украшения — жемчужные серьги и белый атласный жилет из «Телохранителя» и другие вещи. Почти все лоты ушли за 10−20 тысяч долларов к благодарным поклонникам певицы и коллекционерам вещей знаменитостей.

Арета Франклин

Источник: AP 2018

Недавно покинувшая своих уже престарелых поклонников соул-певица Арета Франклин начинала свою карьеру так же, как позже начинала ее Уитни Хьюстон — с церковного хора. После непродолжительного периода относительной безвестности в сотрудничестве с лейблом Columbia Records Арета попала в цепкие и умелые руки продюсера Джерри Уэкслера (ему приписывают титул изобретателя термина «ритм-энд-блюз» и называют «отцом соул-музыки»). Уэкслер сделал из певицы настоящую звезду.

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По фотографиям молодой Ареты можно проследить всю эволюцию моды 1960−1970-х с поправкой на особенности афроамериканской внешности. Она носила локоны и бабетту, каре с локончиками на щеках и свободную негритянскую шевелюру. С возрастом она раздобрела и сменила платья в талию на более милосердные к недостаткам фигуры атласные и бархатные «футляры» ярких цветов с узорами, перьями, вышивкой искусственным жемчугом и аппликациями. Невзирая на все возмущенные крики «зеленых», она любила и постоянно носила натуральный мех — жакеты, накидки, горжетки. Выходила в них на сцену — гордо, как в королевской мантии, достойной ее звания «королевы соула». Имела право: в 1987 году Франклин стала первой женщиной, чье имя написали в Зале славы рок-н-ролла.

И недаром — Арета была достойна рок-н-ролльной славы не только своим исполнительским даром, но и умением менять имидж. Так, выступая с Джорджем Майклом, она коротко подстриглась, покрасила волосы в рыжий и надела кожаный жакет с клепками, чем-то напоминающий рокерскую косуху. Умела она и выглядеть соответственно официальному случаю — так, она пела на инаугурации Обамы в строгом сером пальто, перчатках и шляпке в тон с бантом, похожей на традиционные головные уборы африканских женщин.

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Связь со своей расой она не отрицала и не пыталась скрыть: еще Мартин Лютер Кинг наградил ее, как «душу черной Америки», премией для молодых лидеров афроамериканского правозащитного движения, а в 1968 году ее портрет напечатали на обложке Time.

В какой-то степени, если допустимы столь вольные параллели, именно с Ареты, «королевы соула», ее стиля и сценических манер строила карьеру главная советская эстрадная «королева», всесоюзная мегазвезда Алла Пугачева.

Ее струящиеся шелка в 1970-е, мини-платья в 1980-е и обтягивающие наряды в 1990-е очень похожи на сценические костюмы Ареты, что, собственно, сближает с ныне уже покойной Франклин даже тех российских ретро-меломанов, которые не слишком увлекались ее творчеством.

Мишель Обама

Источник: AP 2018

Мишель, супруга первого темнокожего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, известна не только своим превосходным образованием и юридической карьерой, но и отличным вкусом в одежде.

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Свой триумфальный выход Мишель совершила после первого избрания мужа президентом в платье от американского (такова традиция президентских инаугураций) модельера Джейсона Ву. На ней было многослойное шифоновое платье с одним открытым плечом, расшитое стеклярусом и несколько напоминающее торт — но в Америке такое любят и носят с первого школьного бала. Наряд в итоге попал в музейную коллекцию Смитсоновского института, как и многие другие платья первых леди. На вторую инаугурацию она снова выбрала наряд от Ву, и снова с открытыми плечами — на сей раз ярко-алый.

При этом в обычной жизни Мишель довольно трогательным образом чередовала стиль первой ученицы старшей школы (все эти платья в клеточку и одежду, издали напоминающую масс-маркет) с деловито-сексуальными костюмами преуспевающей адвокатессы. Первый вариант использовался для неформальных «выходов к народу» и неофициальных телепередач, второй — для дипломатических мероприятий и гала-ужинов.

Среди любимых дизайнеров и брендов экс-первой леди Мишель Обамы, кроме уже упомянутого Jason Wu — не менее респектабельный Том Форд, Брэндон Максвелл, Marchesa (марка Джорджины Чапман, жены обвиненного в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна), Alexander McQueen, Vera Wang, Gucci и Atelier Versace. Кстати, золотистый струящийся наряд от этого последнего модного бренда Мишель надела на церемонию своего прощания с Белым домом по завершении второго президентского срока Барака Обамы.

Вупи Голдберг

Источник: AP 2018

Назвать чернокожую актрису Кэрин Элейн Джонсон (именно так назвали родители — медсестра и священник — будущую комическую актрису, кинозвезду и лауреатку премии «Оскар» Вупи Голдберг) красавицей никому бы не пришло в голову и в молодости, а уж в зрелые годы и подавно. Даже свой сценический псевдоним — по-английски он пишется Whoopi, это слово обозначает смешную игрушку «подушку-пердушку» — Кэрин Элейн выбрала явно с учетом своего комедийного амплуа.

Тем не менее эта яркая и веселая женщина постоянно появляется на телеэкране, церемониях вручения разных кинематографических наград и в прессе. Секрет популярности актрисы, прославившейся оскароносной ролью второго плана в фильме 1990 года «Привидение» — ее нонконформизм и экстравагантность, четко проявляющиеся в выборе нарядов, в том числе вечерних платьев. Больших кинематографических удач за Вупи с 1993 года (номинация на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле за фильм «Действуй, сестра») не водилось, но на телешоу и вручения премий ее приглашают регулярно — она сама, как шоу.

Так, лиловое платье на ярко-зеленой подкладке, в котором Вупи явилась на оскаровскую церемонию 1993 года, ей поминают до сих пор, хотя уже прошло четверть века. Самое деликатное определение для платья — «наряд невесты Шрека». Выйдя на сцену в лиловом, чрезмерно театральном «принцессинском» платье, актриса распахнула его полы, обнажив подкладку и ноги в узких парчовых брючках с узорами. Красоты в этом было мало, но оригинальности — хоть отбавляй, недаром оно постоянно, с завидной регулярностью повляется в таблоидах, в ретроспективных обзорах «худших нарядов на “Оскаре”». Приглашают Вупи и на модные премии: на CFDA Fashion Awards 2018 года Вупи потрясла всех total look цвета фуксии с широкополой шляпой, который, в сочетании с ее темной кожей, производил сногсшибательный эффект.

А в нынешнем году уже седеющая актриса позировала на красной дорожке «Оскара» в пышном платье с кринолином и цветочным принтом от Christian Siriano с глубоким декольте, открывшим ее гигантскую татуировку на плече. Насмешек в духе «бабушка с татухой» Вупи бояться нечего — в статусе бабушки чернокожая нонконформистка (Вупи — активистка борьбы за социальные права меньшинств) пребывает с 34 лет, когда ее единственная дочь Александра, которая появилась на свет, когда актрисе было всего восемнадцать, родила ребенка в шестнадцатилетнем возрасте.