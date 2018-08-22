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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Главред МК делит с женой имущество почти на 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в суде зарегистрировали иск Евгении Ефимовой, заседание назначено на 23 августа и пройдет в закрытом режиме.

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Источник РИА Новости рассказал, что имущество супругов оценивается в более чем 27 миллиардов рублей, хотя официально эту информацию пока не подтвердили. Ефимова намерена отсудить доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом МК».

Кроме того, под раздел могут попасть несколько нежилых помещений, в том числе сама редакция МК, два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве — Ефимова претендует на 11 земельных участков, пять нежилых помещений и квартиру, а также требует половину денег, которые есть у Гусева на счетах. О какой именно сумме идет речь, пока неясно.

Комментариями адвокатов сторон РИА Новости пока не располагает.

Павел Гусев женат на Евгении Ефимовой третьим браком, у них трое дочерей. Кроме того, у Гусева есть сын и дочь от двух первых браков.

Это уже второй громкий раздел имущества за последнее время. В начале августа стало известно о разводе артистки Елены Степаненко и юмориста Евгения Петросяна. Их совместно нажитое имущество оценивается в полтора миллиарда рублей.

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