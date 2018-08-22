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13:45 (мск), источник: N + 1

Осиротевшие слонята подверглись нападкам со стороны сородичей

Канадские ученые в течение нескольких лет следили за популяциями африканских слонов и выяснили, что осиротевшие слонята, пытающиеся найти утешение в кругу сородичей, гораздо чаще становятся объектом агрессивного поведения во время кормления и отдыха. Статья опубликована в журнале Animal Behaviour.

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Источник: BDougherty/CC0

Крепкие отношения между детенышем и матерью характерны и важны для многих видов животных. Осиротевшие олени, к примеру, отличаются от своих не осиротевших сверстников плохой физической формой. С целью компенсировать недостаток общения со взрослыми особями, животные могут находить себе «приемных родителей»: так, к примеру, делают медвежьи павианы.

Представители вида саванных слонов (лат. Loxodonta africana) живут в небольших стадах по 9−12 особей. В социальной иерархии слонов установлен матриархат: детеныши воспитываются матерями и их сестрами. Распространение браконьерства с целью добычи бивней существенно сокращает популяцию саванных слонов, из-за чего без опеки остаются многие слонята.

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Изучением последствий сокращения популяции слонов занимается научная группа под руководством Джорджа Виттемеера (George Wittemyer) из Университета Колорадо. Они, к примеру, выяснили, что, в отличие от медвежьих павианов, которые ищут себе новых родителей, осиротевшие слоны предпочитают проводить время в компании сверстников.

В новой работе ученые решили проследить за разницей в социальном взаимодействии слонов с осиротевшими слонятами и теми слонятами, которые воспитываются в семьях. Для этого они в течение нескольких лет (с мая 2012 по апрель 2015 и затем с августа по сентябрь в 2017 году) следили за несколькими сотнями слонов в национальных заповедниках Самбуру и Баффало Спрингс в Кении.

Под их наблюдением были как полные матриархальные слоновьи семьи (детеныши и взрослые женские особи — матери или их сестры), так и одинокие слонята, чьих близких родственников убили охотники: как сообщают ученые, в период с 2009 по 2013 год в изученных областях наблюдался высокий уровень браконьерства.

Исследователи записывали проявления дружественного (к примеру, касания хоботами, трение телами или головами) и агрессивного (к примеру, вставание на дыбы или толчки) поведения в отношении осиротевших и не осиротевших детенышей. Поведение изучалось во время двух видов деятельности: питания и отдыха.

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Ученые выяснили, что осиротевшие слонята гораздо чаще подвергаются агрессии со стороны других особей во время как питания (p = 0,036), так и отдыха (p = 0,048). При этом по уровню получения дружественного поведения две группы животных не отличались, но только в том случае, если из анализа были исключены взаимодействия между не осиротевшим слоненком и его матерью. В целом, осиротевшие детеныши получали гораздо меньше ласки со стороны других.

Исследование показывает социальную значимость сиротства в слоновьем обществе: теряя семью, слонята начинают чаще общаться с особями из других групп, нередко становясь объектом агрессивного поведения. Авторы также отметили, что с возрастом уровень негативного взаимодействия с сиротами снижался: это объясняется тем, что, вырастая, слоны все меньше нуждаются в играх с сородичами.

Проблема браконьерства, к сожалению, стоит остро и на сегодняшний день. Ученые под руководством Виттемеера, однако, уже показывали, что слоны учатся с этим справляться, избегая мест скопления браконьеров и сбегая от них в менее опасные и более сытые места.

Елизавета Ивтушок

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