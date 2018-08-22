And how do you like this, Elon Musk? pic.twitter.com/BB3TJgAWn2— deku-deku (@top_tubs_) 21 серпня 2018 р.
Запад «одолжил» российский мем про Илона Маска
Теперь там тоже дружно взывают к американскому предпринимателю.
Теперь там тоже дружно взывают к американскому предпринимателю.
Англоязычные пользователи соцсетей спустя полгода обратили внимание на российский мем «Как тебе такое, Илон Маск?» и создали его местную версию.
«And how do you like this, Elon Musk?» — спрашивают они, размещая фото и видео своих бытовых изобретений и лайфхаков.
Взывать к Илону Маску пользователи Рунета начали осенью 2017 года. В одной из соцсетей поделились новостью о том, что ученые из Новосибирска научились коптить селедку в коллайдере. Автор поста задал вопрос: «Как ты на это ответишь, Илон Маск?!» Мем начал набирать обороты, все чаще появляясь в подписи к снимкам нелепых или шуточных изобретений. Тренд достиг апогея в феврале 2018 года, когда компания Маска Space X запустила в космос
В августе на мем обратила внимание пользовательница Твиттера из Бостона с ником Кортни. Английский перевод фразы тут же взяли на вооружение другие пользователи соцсетей.
Читайте также: