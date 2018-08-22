Запад «одолжил» российский мем про Илона Маска

Взывать к Илону Маску пользователи Рунета начали осенью 2017 года. В одной из соцсетей поделились новостью о том, что ученые из Новосибирска научились коптить селедку в коллайдере. Автор поста задал вопрос: «Как ты на это ответишь, Илон Маск?!» Мем начал набирать обороты, все чаще появляясь в подписи к снимкам нелепых или шуточных изобретений. Тренд достиг апогея в феврале 2018 года, когда компания Маска Space X запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy.