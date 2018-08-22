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14:08 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Запад «одолжил» российский мем про Илона Маска

Теперь там тоже дружно взывают к американскому предпринимателю.

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Англоязычные пользователи соцсетей спустя полгода обратили внимание на российский мем «Как тебе такое, Илон Маск?» и создали его местную версию.

«And how do you like this, Elon Musk?» — спрашивают они, размещая фото и видео своих бытовых изобретений и лайфхаков.

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Взывать к Илону Маску пользователи Рунета начали осенью 2017 года. В одной из соцсетей поделились новостью о том, что ученые из Новосибирска научились коптить селедку в коллайдере. Автор поста задал вопрос: «Как ты на это ответишь, Илон Маск?!» Мем начал набирать обороты, все чаще появляясь в подписи к снимкам нелепых или шуточных изобретений. Тренд достиг апогея в феврале 2018 года, когда компания Маска Space X запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy.

В августе на мем обратила внимание пользовательница Твиттера из Бостона с ником Кортни. Английский перевод фразы тут же взяли на вооружение другие пользователи соцсетей.

«В России существует мем, где пользователи отмечают Илона Маска на фото с суперглупыми изобретениями, а потом спрашивают "Как тебе такое, Илон Маск". Похоже, никто не сочиняет мемы лучше русских»
«Это невероятно. Кто знал, что русские — такие мастера мемов? (Ну, наверное, русские знали). Ещё одна причина посмеяться над Илоном Маском»
«Ну, что скажешь, Илон Маск?»

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