Путин наградил почетной грамотой Екатерину Андрееву

Источник: РИА "Новости"

Путин наградил журналистов «за заслуги в развитии отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу». Почетную грамоту получили еще шесть специалистов дирекции информационных программ Первого канала, кроме Андреевой. Президент объявил также благодарность 18 сотрудникам «Первого канала».

Накануне, 21 августа, президент Путин наградил других сотрудников телеканала. Так, заведующая региональным бюро «Первого канала» в США Жанна Агалакова, а также ведущий «Первого канала» Виталий Елисеев были удостоены Ордена Дружбы. Режиссер-консультант отдела оперативного видеомонтажа «Первого канала» Калерия Кислова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.