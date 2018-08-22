Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия все таки получит свои «Мистрали»
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
4-летняя дочь Пугачевой растрогала Сеть
Старый Арбат хотят вновь сделать проезжей частью
Венсан Кассель и Тина Кунаки рассказали о скорой свадьбе
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
"Вы уже рабы": Ющенко раскрыл глаза украинцам
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Лещенко, Нагиев на съемках «Голоса» для пенсионеров: первые фото
Она не хочет детей: 87-летний Краско о разводе с 27-летней женой
"Его не приглашали!": дочка наказала Михалкова
Хилари Суэнк вышла замуж во второй раз
Стеша Маликова отдыхает в Италии в купальнике за 23 тыс
Новая бомба поразит врага на глубине 600 метров
Жена изменяла Успенскому с мальчишкой из интерната
Чем опасна жизнь в маленьких квартирах
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
14:44 (мск), источник: РИА Новости

Космологи нашли первые следы черных дыр из «других Вселенных»

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Микроволновое «эхо» Большого Взрыва содержит в себе следы существования черных дыр, живших в прародительнице нашей Вселенной, погибшей до начала Большого Взрыва. Об этом пишут математики и космологи, опубликовавшие статью в электронной библиотеке arXiv.org.

Наверх
Источник: NASA

«Фоновое микроволновое излучение Вселенной должно содержать в себе следы черных дыр, живших во Вселенной до Большого Взрыва. Мы говорим не о самой сингулярности или каких-то реальных объектах, а об излучении Хокинга, которое выработали эти дыры за все время их существования», — заявил Роджер Пенроуз (Roger Penrose), известный британский математик и космолог, чьи слова передает Live Science.

Смерть мироздания

Пенроуз и его коллеги пытались найти способ ответить на извечный космологический вопрос — что собой представляла Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва и то, как она выглядела до этого катаклизма, родившего наше мироздание.

Новость
Случай или сверхъестественные силы? Кто создал Вселенную

Сегодня, как объясняют космологи, есть два подхода к этой проблеме. Большая часть космологов считает, что Вселенная родилась из сингулярности, безразмерной точки, начавшей стремительно расширяться в первые мгновения после Большого Взрыва.

Другая группа астрофизиков, в том числе Пенроуз и его единомышленники, полагает, что рождению нашей Вселенной предшествовала смерть ее «прародительницы». Она, вероятно, случилась в ходе так называемого «Большого Разрыва», порожденного темной энергией, или после наступления полного стазиса, «тепловой смерти» мироздания.

Ученых, как отмечает британский математик, давно интересует то, почему материя была распределена необычно равномерно по Вселенной в первые мгновения ее жизни, несмотря на то, что ее изначальная температура была очень высокой.

Десять лет назад Пенроуз выдвинул идею, что это необычную «упорядоченность» Вселенной можно объяснить тем, что она родилась не на пустом месте, а внутри сингулярности, возникшей из прошлой версии мироздания после того, как в ней не осталось ничего, кроме черных дыр, фотонов и других безмассовых частиц.

Фотонный фонтан вечности

Черные дыры, в соответствии с теорией Стивена Хокинга, будут постепенно «испаряться», вырабатывая так называемое излучение Хокинга. Как подчеркивают космологи, это очень медленный процесс — он будет продолжаться фактически всю жизнь прошлой Вселенной. Тем не менее, он оставит особый отпечаток на ее облике, и повлияет, как показывают расчеты Пенроуза и его коллег, на структуру «эха» Большого Взрыва.

В частности, внутри него должны возникнуть так называемые «точки Хокинга» — неоднородности в поляризации, похожие по форме на петли и круги. Несколько лет назад единомышленники Пенроуза нашли их в данных, которые собирал космический телескоп WMAP. Большинство ученых не согласилось с их выводами, посчитав подобное совпадение случайностью.

Новость
Время течет «назад» во время гамма-вспышек, обнаружили астрономы

В своей новой статье Пенроуз и его коллеги проанализировали данные двух других обсерваторий, Planck и BICEP2, наблюдавших за микроволновым «эхо» Большого Взрыва несколько другим образом. Как оказалось, и тот, и другой телескоп тоже видят точки Хокинга. Они, как показывает сравнение реальных «фотографий» фонового излучения Вселенной с произвольными наборами данных, не могли возникнуть сами по себе, в результате совпадения случайных факторов.

Все это говорит о том, что «точки Хокинга» действительно породили черные дыры, существовавшие в «других» Вселенных. Даже если это не так, то существование «точек Хокинга», как считает Пенроуз, указывает на существование каких-то неизвестных нам феноменов и процессов в первые мгновения жизни Вселенной, объяснить которые при помощи современной космологии почти невозможно.

 Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США
Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак
Как американские санкции влияют на жизнь в России
Павел Гусев делит с женой имущество почти на 30 млрд рублей
Запад «одолжил» российский мем про Илона Маска
«Мисс Америка» взбунтовалась против системы
Британец нашел старинные фото в приобретенном антикварном ящике
Порошенко: Киев не согласится на предложения Москвы по Донбассу
Автошколы раскритиковали реформу экзаменов на права
Спорт
Медведева едет к Тутберидзе: болельщики ждут скандала Перед контрольными прокатами, которые пройдут 9 сентября в Москве, российские фигуристы примут участие в сборе в Новогорске
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Ему придется довольствоваться именем «Базовая роботизированная платформа No 1».
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколения модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
Путин наградил 56-летнюю Андрееву за заслуги на «Первом канале» Президент России также отметил достижения Светланы Ходченковой, Максима Матвеева и Федора Бондарчука
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Названы города с самыми довольными жителями
Леди
В моду вернулся самый ненавистный аксессуар из 90-х (фото) Панамы снова с нами!
Дети
49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой (фото) Актрису не пугает то, что она будет матерью-одиночкой.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь