Ученые воссоздали портрет женщины из племени майя, жившей 14 тысяч лет назад

В начале 2000-х годов в подводной пещере в системе Наранхал в Мексике на глубине 384 метров были найдены человеческие останки. По словам ученых, они принадлежали трагически погибшей женщине из племени майя, которой дали имя Ева.

В 2008 году останки были подняты на поверхность и изучены, но лишь сейчас по сохранившимся костям и черепу (было найдено около 80% всего скелета) ученые смогли воссоздать внешность женщины с помощью судебного 3D-моделирования. Для этого они привлекли к работе бразильского дизайнера Цицерона Мораеса.

Также специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики выяснили, что Еве было около 20−25 лет, а ее рост составлял 1 метр и 40 сантиметров.