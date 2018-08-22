Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Саудовской Аравии обезглавили женщину-правозащитницу
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Орбакайте продемонстрировала, как выросли ее дети
Старый Арбат хотят вновь сделать проезжей частью
Стеша Маликова отдыхает в Италии в купальнике за 23 тыс
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Расчет Украины оправдывается: политолог о "Механик Погодин"
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Путин наградил 56-летнюю Андрееву за заслуги на «Первом канале»
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Песков отреагировал на резкое заявление Лукашенко о России
Кого могут лишить всех пенсионных льгот
Новая бомба поразит врага на глубине 600 метров
Жена изменяла Успенскому с мальчишкой из интерната
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
17Хадж: главное событие в жизни мусульманина
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
15:01 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ученые воссоздали портрет женщины из племени майя, жившей 14 тысяч лет назад

Современные технологии позволили узнать, как выглядели древние люди.

Наверх

В начале 2000-х годов в подводной пещере в системе Наранхал в Мексике на глубине 384 метров были найдены человеческие останки. По словам ученых, они принадлежали трагически погибшей женщине из племени майя, которой дали имя Ева.

В 2008 году останки были подняты на поверхность и изучены, но лишь сейчас по сохранившимся костям и черепу (было найдено около 80% всего скелета) ученые смогли воссоздать внешность женщины с помощью судебного 3D-моделирования. Для этого они привлекли к работе бразильского дизайнера Цицерона Мораеса.

Читайте также
Ученые показали, как выглядел человек, живший 28 тысяч лет назад
Также специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики выяснили, что Еве было около 20−25 лет, а ее рост составлял 1 метр и 40 сантиметров.

Ученые отмечают, что погибшая 14 тысяч лет назад девушка была далеко не единственной «жертвой глубин». За последние годы археологи обнаружили в подводных пещерах останки восьми других древних людей, в том числе знаменитые кости молодой девушки «Наия». Примерный возраст этих находок составляет около 11−14 тысяч лет.

 Пять вещей в политике, которым нас могут научить шимпанзе
Звездная ночь
Как американские санкции влияют на жизнь в России
Павел Гусев делит с женой имущество почти на 30 млрд рублей
Запад «одолжил» российский мем про Илона Маска
«Мисс Америка» взбунтовалась против системы
Британец нашел старинные фото в приобретенном антикварном ящике
Порошенко: Киев не согласится на предложения Москвы по Донбассу
Автошколы раскритиковали реформу экзаменов на права
Спорт
Медведева едет к Тутберидзе: болельщики ждут скандала Перед контрольными прокатами, которые пройдут 9 сентября в Москве, российские фигуристы примут участие в сборе в Новогорске
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Ему придется довольствоваться именем «Базовая роботизированная платформа No 1».
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколения модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
Путин наградил 56-летнюю Андрееву за заслуги на «Первом канале» Президент России также отметил достижения Светланы Ходченковой, Максима Матвеева и Федора Бондарчука
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Хранение в малогабаритке: 10 идей из западных проектов
Названы города с самыми довольными жителями
Леди
В моду вернулся самый ненавистный аксессуар из 90-х (фото) Панамы снова с нами!
Дети
49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой (фото) Актрису не пугает то, что она будет матерью-одиночкой.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь