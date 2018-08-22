«Закон Люси»: британским магазинам запретят продавать котят и щенят

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Законопроект, по поводу которого сейчас проводятся консультации, предполагает, что желающие купить щенка или котенка младше шести месяцев должны будут обращаться не в магазин, а непосредственно к заводчику или в приют для животных.

Защитники прав животных приветствовали эту законодательную инициативу, однако предупредили о возможных упущениях в представленном законопроекте.

Так называемый «закон Люси», который предполагает введение запрета на продажу домашних животных в зоомагазинах, нацелен на то, чтобы снизить количество случаев, когда приобретенный в магазине щенок или котенок оказывался больным из-за того, что содержался в неподходящих для его возраста условиях.

Кампания в поддержку этого закона была названа так в честь кавалер-кинг-чарлз-спаниеля Люси, с которой дурно обращались во время содержания в зоомагазине. Петиция в поддержку принятия «закона Люси», который обсуждался парламентом в мае, собрала около 150 тысяч подписей.

Авторы закона надеются, что он поможет отсечь от этого рынка нечистых на руку дельцов | Источник: Pixabay/CC)

Запрет на продажу в магазинах котят и щенят в возрасте до восьми недель был принят ранее и вступает в силу с 1 октября.

Согласно вступающим в силу с октября правилам, зоомагазины, продающие домашних питомцев, также должны указывать в рекламе и объявлениях номер лицензии на продажу животных и название органа, выдавшего это разрешение.

Также новые правила обязывают заводчиков демонстрировать покупателям, что до момента продажи щенок или котенок находился вместе с матерью.

Точных данных о том, сколько животных продается в магазинах в Британии нет. По данным благотворительного фонда защиты животных Blue Cross (Синий Крест), в магазинах в Соединенном Королевстве каждый год продаются порядка 40−80 тысяч животных.

По информации министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов Британии, в Англии лишь около ста зоомагазинов имеют соответствующую лицензию, позволяющую осуществлять продажу щенков и котят.

Министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув подчеркнул, что «закон Люси» не позволит заниматься продажей животных тем продавцам, которые откровенно пренебрегают правилами содержания домашних питомцев.

Паула Бойден из благотворительной организации Dogs Trust считает, что такой закон необходим, однако, по ее мнению, в нем могут позже обнаружиться некоторые лазейки. Поэтому, по ее словам, чтобы закон оказался эффективным, надо еще до его принятия устранить все возможные недоработки.

Продажа питомцев через интернет

Защитники прав животных напоминают о случае джек-рассел-терьера Луны, которая была продана нелегально через интернет, несмотря на то, что была больна. На момент продажи Луне было шесть недель, но продавец указал, что щенку уже десять недель.

Источник: MAYHEW ANIMAL HOME CHARITY

Защитники прав животных из организации Dogs Trust рассказывают о случае с французским бульдогом по кличке Лола. Собаку, которая вот-вот должна была ощениться, привезли из Восточной Европы в Британию, где щенков можно продать по гораздо более высокой цене.

Двое щенят, которых родила Лола, позже умерли. По мнению защитников животных, смерть щенят была связана со стрессом, который пришлось пережить Лоле из-за путешествия.

Представитель Kennel Club Кэролайн Киско отмечает, что «закон Люси» защитит многих домашних животных и даст понять продавцам, что щенок или котенок до определенного возраста должен оставаться вместе с матерью и в привычной для него обстановке.

Крис Уэйнрайт из Королевского общества про предтовращению жестокого обращения с животными сказал в интервью Би-би-си, что это решение уже давно назрело. Он надеется, что новый закон поможет повысить стандарты заботы о животьных.

По новому закону, до определенного возраста котята должны будут оставаться вместе с матерью и находиться в привычной для себя обстановке. | Источник: Pixabay/CC)

«В последнее время мы наблюдали взрывной рост этого рынка, на котором появилось множество прохиндеев и темных дельцов, и это означает, что покупатели часто оставались в неведении. Они полагали, что приобретают у уважаемых заводчиков, а по факту они имело дело с посредником», — сказал он.

Безответственные заводчики годами использовали третью сторону — продавцов, чтобы потенциальные покупатели не могли заметить нарушений. Представленный закон предполагает ответственность производителей за то, в каких условиях содержалось животное. Марк Авраам Pup Aid

Однако в британской ассоциации Pet Industry Federation, объединяющей заводчиков домашних питомцев, опасаются, что запрет может привести к росту нелегальной продажи животных.