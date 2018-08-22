Основные цвета. Россия не может выбрать себе флаг уже тысячу лет
Спор о том, какой флаг имеет больше прав считаться главным в России, продолжается уже полтора столетия.
Спор о том, какой флаг имеет больше прав считаться главным в России, продолжается уже полтора столетия.
История возникновения и эволюции российского государственного флага достаточно запутанная. До второй половины XVII века флага, который можно было бы считать государственным, не существовало вовсе.
С конца X века князья Древней Руси использовали собственные стяги преимущественного красного цвета, однако единообразия в них не было. Помимо красного, встречались стяги жёлтые, зелёные и даже чёрные.
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«Великий стяг» Ивана Грозного, принятый в 1560 году, кардинально отличался от других знамён, представляя собой полотнище из китайской тафты в виде трапеции с откосом. На стяге, усыпанном звёздами и крестами, был изображён Спаситель в белой одежде, на белом коне, окружённый херувимами и небесным воинством. Также на стяге был изображён Михаил Архангел на золотом крылатом коне, с крестом и мечом.
Лишь в 1668 году, со строительством первого русского военного корабля «Орел», встал вопрос о необходимости утверждения официального флага, под которым будет ходить судно.
Известно, что царь Алексей Михайлович флаг утвердил, однако его подлинное изображение не сохранилось.
Существует несколько версий о том, как выглядел флаг «Орла». По одной из них, его цвета соответствовали голландскому, по другой — он был похож на современный финский с красными прямоугольниками в нижнем левом и верхнем правом углах, по третьей —
Самый ранний сохранившийся до наших дней флаг, который можно рассматривать как государственный, носил название «флаг царя Московского» и был поднят на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей. Он представлял собой полотнище размером 4,6×4,9 м, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине.
Трёхцветное
Петр Великий лично разработал целый ряд знамён или штандартов для тех или иных целей. В 1699 году, вскоре после учреждения ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, царь нарисовал трехцветный
Однако в итоге Пётр I остановился на варианте белого флага с косым Андреевским крестом синего цвета.
Официально в качестве флага ВМФ России Андреевский флаг был утверждён в 1710 году и является таковым по сей день, исключая период 1918—1991 годов.
В 1720 году впервые получил официальный статус и классический
Если во флагах, начиная с Петра Великого, в России преобладают
Неофициальные
В 1858 году император Александр II решил устранить противоречия, повелев использовать
Дискуссия о том, произошла ли при этом смена государственного флага, идёт и по сей день. Большинство современных исследователей склоняется к мысли, что действительно, в 1858—1883 годах государственным флагом России был
В 1883 году накануне коронации Александра III было издано Высочайшее повеление, объявленное главой МВД «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях», разрешающее использовать для украшения зданий только
Интересно, однако, что в обществе на сей счёт возник раскол. Законы Российской империи оказались настолько запутанными, что сторонники двух флагов с лёгкостью трактовали их каждый в свою пользу, отчего ясности в вопросе об официальном флаге России не добавлялось.
Противоречивые решения различных комиссий то в пользу одного, то в пользу другого флага продолжались до начала Первой мировой войны. При этом
Февральская революция 1917 года вопрос с флагом не решила, переложив его на плечи Учредительного собрания. Формально триколор оставался русским флагом, тем более, что у революционеров он вызывал меньше протестов, чем «имперка».
При этом в борьбе флагов появилась «третья сила» — красный флаг. Именно он после Октябрьской революции становится флагом РСФСР — красное полотнище с надписью «РСФСР» в левом верхнем углу.
Красный флаг для большевиков был несомненной удачей — он не только символизировал революцию, но и одновременно являлся возвращением к традиционным цветам древнерусских стягов.
На смену Андреевскому флагу приходит новый флаг ВМФ СССР — белое полотнище с узкой голубой полосой внутри, с красной звездой, серпом и молотом.
Во время Великой Отечественной войны
Осенью 1991 года, после так называемого путча, на волне революционных настроений Съезд народных депутатов России утвердил в качестве официального флага России «бело-лазорево-алый». Эта «поэтическая» формулировка заставила схватиться за головы специалистов в области геральдики, прямо говоривших, что цвета российского флага были
В итоге официальным флагом России после долгих мытарств был утверждён