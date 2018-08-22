Основные цвета. Россия не может выбрать себе флаг уже тысячу лет

Источник: Reuters

Красный, жёлтый, голубой — выбирай себе любой!

История возникновения и эволюции российского государственного флага достаточно запутанная. До второй половины XVII века флага, который можно было бы считать государственным, не существовало вовсе.

Новость Какого цвета почти нет на государственных флагах

С конца X века князья Древней Руси использовали собственные стяги преимущественного красного цвета, однако единообразия в них не было. Помимо красного, встречались стяги жёлтые, зелёные и даже чёрные.

В XII—XIII вв. на стягах появляется изображение креста, а ещё позднее русские дружины участвуют в сражениях под красным стягом с ликом Спасителя.

«Великий стяг» Ивана Грозного, принятый в 1560 году, кардинально отличался от других знамён, представляя собой полотнище из китайской тафты в виде трапеции с откосом. На стяге, усыпанном звёздами и крестами, был изображён Спаситель в белой одежде, на белом коне, окружённый херувимами и небесным воинством. Также на стяге был изображён Михаил Архангел на золотом крылатом коне, с крестом и мечом.

Сложность этого стяга фактически исключала возможность его закрепления в качестве государственного символа.

Всё началось с «Орла»

Лишь в 1668 году, со строительством первого русского военного корабля «Орел», встал вопрос о необходимости утверждения официального флага, под которым будет ходить судно.

Известно, что царь Алексей Михайлович флаг утвердил, однако его подлинное изображение не сохранилось.

Скудная информация сводится к тому, что для изготовления флагов для корабля «Орёл» была отпущена красная, белая и синяя ткань, а на изготовленных флагах предписывалось изображать орлов.

Существует несколько версий о том, как выглядел флаг «Орла». По одной из них, его цвета соответствовали голландскому, по другой — он был похож на современный финский с красными прямоугольниками в нижнем левом и верхнем правом углах, по третьей — бело-сине-красный флаг с двуглавым орлом фактически не отличался от современного президентского штандарта.

Предполагаемый вид флагов корабля «Орел» | Источник: Public Domain / Флаги Российской империи

Самый ранний сохранившийся до наших дней флаг, который можно рассматривать как государственный, носил название «флаг царя Московского» и был поднят на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей. Он представлял собой полотнище размером 4,6×4,9 м, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым орлом посередине.

Трёхцветное бело-сине-красное полотнище с гербом использовалось в сухопутных русских войсках примерно с 1700 года. Как минимум одно такое знамя досталось шведам как трофей в битве при Нарве.

Петр — великий создатель флагов

Петр Великий лично разработал целый ряд знамён или штандартов для тех или иных целей. В 1699 году, вскоре после учреждения ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, царь нарисовал трехцветный бело-сине-красный флаг с изображением Андреевского креста, который рассматривался как проект военно-морского флага.

Однако в итоге Пётр I остановился на варианте белого флага с косым Андреевским крестом синего цвета.

Официально в качестве флага ВМФ России Андреевский флаг был утверждён в 1710 году и является таковым по сей день, исключая период 1918—1991 годов.

В 1720 году впервые получил официальный статус и классический бело-сине-красный триколор без герба — он стал официальным флагом торгового флота России.

Андреевский флаг | Источник: Public Domain

«Имперка» против триколора

Если во флагах, начиная с Петра Великого, в России преобладают бело-сине-красные цвета, то в гербах и дворцовых штандартах русских монархов господствовали чёрно-жёлто (оранжево)-белые геральдические цвета.

Неофициальные чёрно-жёлто-белые флаги в праздничные дни стали вывешивать после войны 1812 года.

В 1858 году император Александр II решил устранить противоречия, повелев использовать чёрно-жёлто-белый флаг во время торжественных мероприятий и праздников.

Императорский дворцовый штандарт до 1858 года | Источник: Public Domain

Дискуссия о том, произошла ли при этом смена государственного флага, идёт и по сей день. Большинство современных исследователей склоняется к мысли, что действительно, в 1858—1883 годах государственным флагом России был чёрно-жёлто-белый, или «имперский» флаг.

Источник: Public Domain

В 1883 году накануне коронации Александра III было издано Высочайшее повеление, объявленное главой МВД «О флагах для украшения зданий в торжественных случаях», разрешающее использовать для украшения зданий только бело-сине-красный флаг и запрещающее использование иностранных флагов для украшения зданий в торжественных случаях.

Это решение считается первым утверждением бело-сине-красного триколора в качестве официального флага России.

Третья сила

Интересно, однако, что в обществе на сей счёт возник раскол. Законы Российской империи оказались настолько запутанными, что сторонники двух флагов с лёгкостью трактовали их каждый в свою пользу, отчего ясности в вопросе об официальном флаге России не добавлялось.

Противоречивые решения различных комиссий то в пользу одного, то в пользу другого флага продолжались до начала Первой мировой войны. При этом де-факто государственным флагом оставался бело-сине-красный.

Февральская революция 1917 года вопрос с флагом не решила, переложив его на плечи Учредительного собрания. Формально триколор оставался русским флагом, тем более, что у революционеров он вызывал меньше протестов, чем «имперка».

При этом в борьбе флагов появилась «третья сила» — красный флаг. Именно он после Октябрьской революции становится флагом РСФСР — красное полотнище с надписью «РСФСР» в левом верхнем углу.

Государственный флаг РСФСР (17 июня 1918 – 21 января 1937) | Источник: Public Domain / Sergey Chekhonin

Красный флаг для большевиков был несомненной удачей — он не только символизировал революцию, но и одновременно являлся возвращением к традиционным цветам древнерусских стягов.

Бело-сине-красный триколор с этого момента стал знаменем антибольшевистских сил, потерпевших поражение в Гражданской войне, вместе с ними покинувшим Россию.

В 1923 году флагом вновь созданного Советского Союза становится красное полотнище с золотой звездой, серпом и молотом в верхнем левом углу.

На смену Андреевскому флагу приходит новый флаг ВМФ СССР — белое полотнище с узкой голубой полосой внутри, с красной звездой, серпом и молотом.

Триколор победил. Надолго ли?

Во время Великой Отечественной войны бело-сине-красный триколор и Андреевский флаг вернулись в Россию, однако в не самом почётном качестве. Триколор стал знаменем так называемой Русской Освободительной армии генерала Власова, воевавшей на стороне Гитлера. Бойцы этой армии носили также нарукавные шевроны с изображением Андреевского флага.

Это «тёмное пятно», павшее на триколор, вряд ли когда-нибудь будет смыто. Именно поэтому его присутствие на Парадах Победы наряду с красным знаменем Победы до сих пор выглядит весьма двусмысленно.

Штандарт Президента Российской Федерации с 1994 года | Источник: РИА "Новости"

Осенью 1991 года, после так называемого путча, на волне революционных настроений Съезд народных депутатов России утвердил в качестве официального флага России «бело-лазорево-алый». Эта «поэтическая» формулировка заставила схватиться за головы специалистов в области геральдики, прямо говоривших, что цвета российского флага были бело-сине-красными, но никак не такими, какими их утвердили депутаты.