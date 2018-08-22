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16:31 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Газманов поддержал флешмоб в честь Дня российского флага

Известный певец Олег Газманов поддержал акцию #соберицветафлага, запущенную в соцсетях Филиппом Киркоровым.

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Газманов в своем Instagram выложил фото, на котором из «подручных материалов» собрал триколор.

«Собрал из гастрольных подарков! Передаю дальше — выкладывайте свои фото с хэштегом», — призвал певец.

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Флешмоб поддержала и певица Zara. «В этом году наш великий триколор держали в руках, рисовали на лицах, ставили хэштэги миллионы россиян и миллионы иностранных гостей, благодаря ЧМ-2018, который с ошеломительным успехом прошёл в нашей стране. Я счастлива, что живу в это историческое время, когда наш флаг, гордо развевается над просторами нашей планеты, вселяя чувство гордости в сердца граждан России», — написала она в своем Instagram.

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Российский предприниматель и блогер Курбан Омаров поздравил россиян с праздником, составив триколор из своих детей. «Одевал я их, пока все спали, наспех, в то, что было под рукой. Но зато мы не упустили возможность поздравить великую страну с днем Флага», — отметил Омаров в Instagram.

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Граждан России поздравил в своем Instagram и певец Стас Михайлов, сфотогравировавшись на фоне флага.

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Год назад в честь дня Государственного флага России Филипп Киркоров придумал патриотичный флешмоб «Собери цвета флага». Во флешмобе приняли участие многие известные в России люди: телеведущая Ксения Бородина, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, актер Михаил Галустян и другие.

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