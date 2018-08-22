Газманов поддержал флешмоб в честь Дня российского флага
Известный певец Олег Газманов поддержал акцию #соберицветафлага, запущенную в соцсетях Филиппом Киркоровым.
Известный певец Олег Газманов поддержал акцию #соберицветафлага, запущенную в соцсетях Филиппом Киркоровым.
Газманов в своем Instagram выложил фото, на котором из «подручных материалов» собрал триколор.
«Собрал из гастрольных подарков! Передаю дальше — выкладывайте свои фото с хэштегом», — призвал певец.
Флешмоб поддержала и певица Zara. «В этом году наш великий триколор держали в руках, рисовали на лицах, ставили хэштэги миллионы россиян и миллионы иностранных гостей, благодаря ЧМ-2018, который с ошеломительным успехом прошёл в нашей стране. Я счастлива, что живу в это историческое время, когда наш флаг, гордо развевается над просторами нашей планеты, вселяя чувство гордости в сердца граждан России», — написала она в своем Instagram.
Российский предприниматель и блогер Курбан Омаров поздравил россиян с праздником, составив триколор из своих детей. «Одевал я их, пока все спали, наспех, в то, что было под рукой. Но зато мы не упустили возможность поздравить великую страну с днем Флага», — отметил Омаров в Instagram.
Граждан России поздравил в своем Instagram и певец Стас Михайлов, сфотогравировавшись на фоне флага.
Год назад в честь дня Государственного флага России Филипп Киркоров придумал патриотичный флешмоб «Собери цвета флага». Во флешмобе приняли участие многие известные в России люди: телеведущая Ксения Бородина, олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, актер Михаил Галустян и другие.