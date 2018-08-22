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17:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые: все волки мира произошли из древней Сибири

Ареал обитания предков современных волков охватывал Восточную Сибирь, Аляску и часть Канады.

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Источник: christels/СС0

Все волки, проживающие сейчас на планете, произошли из древнего региона Берингия, в который входила территория Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Королевского института естественных наук Бельгии.

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Специалисты провели ДНК тест волков из разных уголков планеты и выяснили, что все они, за исключением тибетских волков, проживали на одной территории в четвертичный период.

Ареал обитания предков современных волков охватывал Восточную Сибирь, Аляску и часть Канады. В это время регионы еще не были разделены Беринговым проливом.

Волки, населявшие в тот период территорию современной Европы полностью вымерли в период оледенения, уступив место более приспособленным переселенцам с востока.

Также ученые подтвердили, что современные собаки также происходят от волков Берингии, приручение которых началось одновременно в нескольких уголках планеты.

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