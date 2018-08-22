Ученые: все волки мира произошли из древней Сибири

Источник: christels/СС0

Все волки, проживающие сейчас на планете, произошли из древнего региона Берингия, в который входила территория Сибири, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Королевского института естественных наук Бельгии.

Новость Ученые нашли живых ровесников динозавров на современной Земле

Специалисты провели ДНК тест волков из разных уголков планеты и выяснили, что все они, за исключением тибетских волков, проживали на одной территории в четвертичный период.

Ареал обитания предков современных волков охватывал Восточную Сибирь, Аляску и часть Канады. В это время регионы еще не были разделены Беринговым проливом.

Волки, населявшие в тот период территорию современной Европы полностью вымерли в период оледенения, уступив место более приспособленным переселенцам с востока.