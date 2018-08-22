Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Сын Олега Табакова стал копией знаменитого отца
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Нестареющая Клаудия Шиффер отдыхает на яхте
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе
Экс-жена Тиграна Кеосаяна боится его супругу
Безрукова, Меньшиков, Петров со Старшенбаум на премьере «Гоголя»
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Песков отреагировал на резкое заявление Лукашенко о России
Кого могут лишить всех пенсионных льгот
Работа в огороде связана с онкологией: исследования ученых - СМИ
81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
19:51 (мск), источник: ТАСС

Фестиваль красок в честь Дня флага России в Москве собрал более 4 тыс. гостей

Аналогичные мероприятия были организованы в Казани и Новороссийске.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль красок в честь Дня Государственного флага России прошел в столичном парке «Сокольники». Его гостями стали более 4 тыс. человек, сообщили в среду организаторы мероприятия.

Волонтеры раздали пришедшим на праздник сухую краску белого, синего и красного цветов, и участники одновременно рассыпали ее, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага. «Участниками первого российского фестиваля триколора [в Москве] стали более 4 тыс. человек. <…> Были организованы интерактивные представления, рассказывающие об истории государственного флага РФ, и выступления местных артистов и приглашенных звезд», — говорится в сообщении. Такие же мероприятия ко Дню флага России прошли в Казани и Новороссийске.

В целом для жителей и гостей Москвы в День Государственного флага России столичные власти подготовили культурную программу в 17 парках, 149 библиотеках и культурных центрах, где все желающие бесплатно посетили около 250 концертов, лекций, выставок и мастер-классов.

Читайте также
В Сети запустили флешмоб #соберицветафлага в честь российского триколора

Центральные мосты города украсили плакатами на биллбордах и триколорами, флаги появились на Большом Каменном, Большом Москворецком, Бородинском, Большом Устьинском и Новоарбатском мостах. Компания «Городские галереи» в рамках проекта «Уличные галереи» поздравила москвичей и гостей столицы с праздником, выполнив патриотичный рисунок на здании по Валовой улице. Кроме того, российский флаг площадью более 1 тыс. кв. м развернули около музея Победы, где все желающие смогли сделать селфи на его фоне.

В Подмосковье также отметили День флага России. В частности, в Одинцове прошел музыкальный марафон, на котором прозвучали композиции из золотого фонда отечественной песни. Концертная программа была разделена на три блока — белый, синий и красный, и объединила исполнителей трех разных направлений. В концерте приняли участие солист Большого театра, театра «Новая опера» Василий Ладюк, народный артист России Дмитрий Харатьян, актер, режиссер Игорь Миркурбанов.

 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
Германия заинтересовалась газопроводом в обход России
Почему Россия не может выбрать себе флаг уже тысячу лет
Главред МК делит с женой имущество почти на 30 миллиардов рублей
Россиянин получил 11 лет тюрьмы за шаманский напиток из Перу
В Праге изменили текст таблички на памятнике маршалу Коневу
«Армия-2018»: первый серийный ракетный комплекс «Сосна» (фото)
Спорт
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента IBU Предыдущее руководство Международного союза биатлонистов вынуждено было уйти в отставку из-за обвинения в коррупции
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», где актриса играет постаревшего детектива
Недвижимость
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Названы города с самыми довольными жителями
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Необычный деревянный дом, наполненный яркими красками (фото)
Леди
Звезды, которые сыграли свадьбу после бурной вечеринки (фото) Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов, Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Аллен Александер и другие звезды оказались очень решительными.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь