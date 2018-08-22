Фестиваль красок в честь Дня флага России в Москве собрал более 4 тыс. гостей

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль красок в честь Дня Государственного флага России прошел в столичном парке «Сокольники». Его гостями стали более 4 тыс. человек, сообщили в среду организаторы мероприятия.

Волонтеры раздали пришедшим на праздник сухую краску белого, синего и красного цветов, и участники одновременно рассыпали ее, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага. «Участниками первого российского фестиваля триколора [в Москве] стали более 4 тыс. человек. <…> Были организованы интерактивные представления, рассказывающие об истории государственного флага РФ, и выступления местных артистов и приглашенных звезд», — говорится в сообщении. Такие же мероприятия ко Дню флага России прошли в Казани и Новороссийске.

В целом для жителей и гостей Москвы в День Государственного флага России столичные власти подготовили культурную программу в 17 парках, 149 библиотеках и культурных центрах, где все желающие бесплатно посетили около 250 концертов, лекций, выставок и мастер-классов.

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Центральные мосты города украсили плакатами на биллбордах и триколорами, флаги появились на Большом Каменном, Большом Москворецком, Бородинском, Большом Устьинском и Новоарбатском мостах. Компания «Городские галереи» в рамках проекта «Уличные галереи» поздравила москвичей и гостей столицы с праздником, выполнив патриотичный рисунок на здании по Валовой улице. Кроме того, российский флаг площадью более 1 тыс. кв. м развернули около музея Победы, где все желающие смогли сделать селфи на его фоне.