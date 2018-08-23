Палеонтологи нашли на Алтае гибрид неандертальца и «денисовца»

Источник: T. Higham, University of Oxford

«Мы и до этого знали, что неандертальцы и “денисовцы” должны были контактировать друг с другом и периодически оставлять потомство. С другой стороны, я лично никогда не думала, что нам так повезет, и мы найдем останки ребенка, чьим отцом был “денисовец”, а матерью — женщина-неандерталец», — заявила Вивиан Слон (Vivien Slon) из Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия).

Новость Денисовские люди обожали мясо

В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии «третьего» вида людей, чьи останки — одна костяшка пальца — были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря «воскрешению» обрывков генома, сохранившихся в трех фрагментах костей древнего человека — фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере.

Как изначально считали ученые, найденные ими «денисовцы» были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что «денисовцы» возникли гораздо раньше, чем предполагали ученые, и были отдельным подвидом людей. Следы их ДНК остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Паабо и его коллеги, в том числе академик Анатолия Деревянко и Михаил Шуньков из Института археологии и этнографии СО РАН, нашли в алтайской пещере не только зубы, из которых был извлечен геном «денисовца», но и две тысячи других костей, предположительно принадлежавших неандертальцам.

Ученые постепенно анализировали эти останки, извлекая из них ДНК и сравнивая их с геномами других древних людей. В одной из таких костей, «Денисова 11», принадлежавшей 13-летней девушке-подростку, умершей около 90 тысяч лет назад, их ожидал большой сюрприз.

С одной стороны, обрывки митохондриальной ДНК, передающейся от матери к ее детям, указывали на то, что обладатель этих останков был неандертальцем. С другой стороны, когда ученые воскресили остальную часть генома этой девушки, они нашли в нем следы как неандертальской, так и денисовской ДНК в примерно равной пропорции — 38% и 42%.

Сравнив пары хромосом, ученые обнаружили, что в большинстве случаев одна из них содержала только денисовские гены, а вторая — их неандертальские аналоги. Это указало на то, что родители этой девушки принадлежали к разным видам древних людей, а не были «гибридами», как она сама. Соответственно, ее папа был «денисовцем», а мама — неандертальской женщиной.

Ее родители, как отмечают Паабо и его коллеги, могли похвастаться необычной историей жизни и происхождением. К примеру, отец девочки не был чистым «денисовцем».

В далеком прошлом, 300−600 поколений назад, его предки уже вступали в контакты с неандертальцами, что оставило небольшие вкрапления их ДНК в его геноме.

Мать девочки, в свою очередь, оказалась «иммигрантом » — она была ближе по устройству ДНК к неандертальцам, живших в хорватской пещере Виндия, чем к Homo neanderthalensis, жившим на Алтае и в Средней Азии.