Сергиев Посад вошел в топ-10 популярных городов для отдыха с детьми
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В рейтинг самых популярных мест для отдыха летом с детьми вошел Сергиев Посад, Ярославль, Москва и другие города.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В рейтинг самых популярных мест для отдыха летом с детьми вошел Сергиев Посад, Ярославль, Москва и другие города.
Сергиев Посад включили в рейтинг самых востребованных в России городов для летнего отдыха с детьми. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на
В топ-10 городов России, популярных для летних путешествий с детьми в этом году, вошли
Отдыхающие бронировали путешествия в Сергиевом Посаде в общей сложности на два дня, тратив примерно 2,6 тысячи рублей в сутки. В
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