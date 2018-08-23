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07:42 (мск), источник: РИА Новости

Сергиев Посад вошел в топ-10 популярных городов для отдыха с детьми

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В рейтинг самых популярных мест для отдыха летом с детьми вошел Сергиев Посад, Ярославль, Москва и другие города.

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Источник: РИА Новости

Сергиев Посад включили в рейтинг самых востребованных в России городов для летнего отдыха с детьми. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу сервиса Tvill.ru.

В рейтинг не стали включать города-курорты. Его подготовили на основе анализа броней средств размещения для проживания с детьми за лето 2018 года.
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В топ-10 городов России, популярных для летних путешествий с детьми в этом году, вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Петрозаводск, Ярославль, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Сергиев Посад", — заявили в пресс-службе.

Отдыхающие бронировали путешествия в Сергиевом Посаде в общей сложности на два дня, тратив примерно 2,6 тысячи рублей в сутки. В Санкт-Петербурге и Москве путешественники платили больше — 3,1 и 3,3 тысячи рублей. А вот самым дорогим городом оказался Ярославль, а дешевым — Краснодар.

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