Джордж Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

Как отмечает издание, доходы Клуни значительно увеличились за счет продажи его компании по производству текилы Casamigos Tequila за $1 млрд. Таким образом до вычета налогов актер получил приблизительно $233 млн от продажи компании, к этому прибавился его заработок за его прошлые фильмы.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров занял Дуэйн Джонсон, который за год заработал $124 млн, благодаря фильму «Джуманджи». Третье место в рейтинге занимает Роберт Дауни-младший, за год его доход составил $81 млн.
В десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Крис Хемсворт ($64,5 млн), Джеки Чан ($45,5 млн), Уилл Смит ($42 млн), Акшай Кумар ($40,5 млн), Адам Сэндлер ($39,5 млн), Салман Хан ($38,5 млн) и Крис Эванс ($34 млн).