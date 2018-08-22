Джордж Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

Журнал составил список самых высокооплачиваемых актеров 2018 года. Его возглавил Джордж Клуни, чей доход за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года составил $239 млн. В 2017 году рейтинг возглавил Марк Уолберг, который за год заработал $65 млн.