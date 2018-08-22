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22:05 (мск), источник: RNS

Джордж Клуни возглавил список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes

Журнал составил список самых высокооплачиваемых актеров 2018 года. Его возглавил Джордж Клуни, чей доход за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года составил $239 млн. В 2017 году рейтинг возглавил Марк Уолберг, который за год заработал $65 млн.

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Источник: AP 2018

Как отмечает издание, доходы Клуни значительно увеличились за счет продажи его компании по производству текилы Casamigos Tequila за $1 млрд. Таким образом до вычета налогов актер получил приблизительно $233 млн от продажи компании, к этому прибавился его заработок за его прошлые фильмы.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров занял Дуэйн Джонсон, который за год заработал $124 млн, благодаря фильму «Джуманджи». Третье место в рейтинге занимает Роберт Дауни-младший, за год его доход составил $81 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Крис Хемсворт ($64,5 млн), Джеки Чан ($45,5 млн), Уилл Смит ($42 млн), Акшай Кумар ($40,5 млн), Адам Сэндлер ($39,5 млн), Салман Хан ($38,5 млн) и Крис Эванс ($34 млн).

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