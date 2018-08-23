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06:31 (мск), источник: Газета.Ру

Чему научит Шнур: объявлены наставники шоу «Голос»

Как Сергей Шнуров стал наставником на шоу «Голос».

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Источник: РИА "Новости"
Стали известны имена наставников седьмого сезона проекта «Голос». Состав преподавателей сменился на три четверти. К уже опытному участнику шоу рэперу Басте присоединились Сергей Шнуров, Ани Лорак и Константин Меладзе.

Руководство проекта «Голос» объявило наставников седьмого сезона. Состав учителей вызвал удивление и воодушевление среди поклонников шоу.

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«В новом сезоне кресла наставников «Голоса» займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа, — сказали «Газете.Ru» на Первом канале.

— Это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе. Каждый из этой четверки представляет отдельное направление в музыке, у каждого своя музыкальная точка зрения.

В новом сезоне среди ветеранов проекта в строю остался только Баста, который принимал участие, как в основном шоу, так и в «Голос. Дети». Что касается Меладзе, Лорак и Шнурова, то для них это будет первый подобный опыт.

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Генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта также подчеркнул, что на итоговый выбор наставников повлияло голосование зрителей, которое проводилось весной этого года во время пятого сезона «Голос. Дети».

Кстати говоря, перед выбором нового состава жюри мы опросили самих зрителей — кого бы им хотелось видеть в новом сезоне в креслах наставников. Опрос был проведен на прямых эфирах пятого сезона «Голос. Дети» при помощи функционала HbbTV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе.
Юрий Аксюта
Генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала

Наибольшим удивлением для поклонников проекта стало безусловно появление Шнурова в кресле наставника. Многие подписчики инстаграма «Голоса» с воодушевлением восприняли эту новость.

«Шнуров! Думаю будет интересно», «Шнур! Топ», «Любопытно будет посмотреть на Шнурова», — написали пользователи соцсети.

Некоторые подписчики также отметили, что решение радикально обновить состав наставников уже напрашивалось.

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«Ну понятно, что состав надо менять. Кому-то понравится состав еще до того, как все начнется. А вообще, все понимают, как себя где вести. В любом случае, в каждой программе ты должен вжиться в определенный образ. Так что, думаю, сработаются они», — отметила одна из пользователей.

К слову, именно лидер группировки «Ленинград» стал единственным, кто ни разу не появлялся на проекте.

Прошедшей весной Ани Лорак выходила на сцену во время дополнительного раунда в шоу «Голос. Дети» и поддержала подопечных Валерия Меладзе. Она спела вместе с ними композицию «Сопрано».

Что касается старшего брата Валерия — Константина, то он, будучи гражданином Украины, числился продюсером украинской версии проекта «Голос. Дети».

Выходит, что в этом году состав наставников стал не только международным, но и поделился поровну, так как Лорак — также гражданка Украины. Певица, к слову, имеет в своем репертуаре песни Константина Шотаевича.

Наиболее опытным оказался Баста, который был наставником в четвертом сезоне основного шоу, а также обучал подопечных в последнем сезоне «Голос. Дети».
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Неделей ранее Первый канал объявил имена наставников нового проекта «Голос. 60+» для возрастных вокалистов. Ими стали младший брат Константина — Валерий Меладзе, Пелагея, Леонид Агутин и Лев Лещенко. В этом случае было принято решение пригласить только одного «новичка» в лице народного артиста РСФСР Лещенко.

Любопытно, что Валерий Меладзе уже в третий раз сядет в кресло наставника, однако он еще ни разу не принял участия в основном проекте «Голос».

Самым успешным наставником всех версий «Голоса» является Александр Градский, чьи подопечные побеждали в шоу четыре раза. По две победы у Максима Фадеева и Дима Билана (обе — в детском формате), и по одной одержали ученики Григория Лепса, Леонида Агутина и Пелагеи.

Седьмой сезон «Голоса» стартует 7 сентября, а точная дата премьеры «Голос. 60+» пока еще не названа, однако проект начнется тоже сентябре.
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