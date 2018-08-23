Путешественник из Омска доехал до Исландии на велосипеде

Мужчина проехал шесть тысяч километров по Сибири, Уралу, Швеции, Казахстану, Башкирии, Финляндии и Норвегии. Добравшись до Осло, Сергей все же воспользовался самолетом, чтобы прибыть в Исландию.

«Моей финальной точкой на этом острове, является маленькая деревня Вик, которая известна своим пляжем, этот пляж входит в список самых красивых пляжей мира. Его песок черного цвета, а рядом в океане, как статуи, стоят базальтовые колонны. Если верить исландским легендам, то эти колонны — это тролли, которые превратились в камень под лучами солнечного света. Именно в это место я с боем пробиваюсь уже второй день», — делится впечатлениями Сергей.