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05:41 (мск), источник: РИА Новости

Путешественник из Омска доехал до Исландии на велосипеде

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Путешественник Сергей Лебединский ровно за два месяца добрался из Омска до Исландии, преодолев сухопутную часть маршрута на велосипеде — об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети.

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Мужчина проехал шесть тысяч километров по Сибири, Уралу, Швеции, Казахстану, Башкирии, Финляндии и Норвегии. Добравшись до Осло, Сергей все же воспользовался самолетом, чтобы прибыть в Исландию.

«Моей финальной точкой на этом острове, является маленькая деревня Вик, которая известна своим пляжем, этот пляж входит в список самых красивых пляжей мира. Его песок черного цвета, а рядом в океане, как статуи, стоят базальтовые колонны. Если верить исландским легендам, то эти колонны — это тролли, которые превратились в камень под лучами солнечного света. Именно в это место я с боем пробиваюсь уже второй день», — делится впечатлениями Сергей.

Обратную дорогу турист также планирует преодолеть на велосипеде.

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