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22:45 (мск), источник: ТАСС

Создатели «Теории большого взрыва» объявили о закрытии сериала

ТАСС, 22 августа — Сериал транслируется на канале CBS больше 10 лет.

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Источник: AP 2018

Создатели телесериала «Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory, стартовал в 2007 году) объявили, что 12-й сезон станет для него последним. Об этом сообщил в среду журнал Variety.

«Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку “Теории Большого взрыва” на протяжении 12 сезонов», — приводит издание совместное заявление компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Теория Большого взрыва» транслируется на телеканале CBS уже 12 сезонов. В сериале заняты Джони Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр и другие. После восьмого сезона Хелберг и Нэйэр зарабатывали по $1 млн за каждую серию. Сериал завоевал премию «Золотой глобус» в 2011 году за лучшую мужскую роль.

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