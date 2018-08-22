Создатели «Теории большого взрыва» объявили о закрытии сериала

Источник: AP 2018

Создатели телесериала «Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory, стартовал в 2007 году) объявили, что 12-й сезон станет для него последним. Об этом сообщил в среду журнал Variety.

«Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку “Теории Большого взрыва” на протяжении 12 сезонов», — приводит издание совместное заявление компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/200849885901" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.