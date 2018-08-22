Илону Маску предложили стать пользователем «Одноклассников»
ТАСС, 22 августа — Представители социальной сети уже создали для предпринимателя страницу.
ТАСС, 22 августа — Представители социальной сети уже создали для предпринимателя страницу.
Социальная сеть «Одноклассники» предложила предпринимателю Илону Маску стать их пользователем. Как заявила
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Маск, вероятно, удалил свою учетную запись в социальной сети Instagram, и она сейчас недоступна для просмотра. По информации телеканала, это произошло после того, как певица Азилия Бэнкс в Instagram обвинила Маска в неподобающем поведении и употреблении наркотиков.
Сам Маск ничего не говорил по поводу того, удалил ли он свою учетную запись. Когда его спросили об этом в Twitter, он ответил лишь, что аккаунт в Instagram ему не нравился.
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