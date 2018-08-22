Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ситуация на Азове: русские заблокировали все порты, Киев удивлен
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
87-летний Краско бросил 27-летнюю жену
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе
Экс-жена Тиграна Кеосаяна боится его супругу
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли
Путин наградил 56-летнюю Андрееву за заслуги на «Первом канале»
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Названа главная угроза для долголетия мужчин, отнимающая 9,5 лет
Что требует Грузия в иске против России
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин гуляют в обнимку - СМИ
"Его не приглашали!": дочка наказала Михалкова
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
33Дефолт-98: как это было
22 августа, источник: ТАСС

Илону Маску предложили стать пользователем «Одноклассников»

ТАСС, 22 августа — Представители социальной сети уже создали для предпринимателя страницу.

Наверх
Источник: AP 2018

Социальная сеть «Одноклассники» предложила предпринимателю Илону Маску стать их пользователем. Как заявила пресс-служба социальной сети в комментарии к одному из постов Маска в Twitter, для него уже создали страницу.

«Илон Маск, если вас приводит в замешательство время, проведенное в Instagram, мы приглашаем вас на сайт “Одноклассники”. Всего пять минут в российской социальной сети, и вы, несомненно, постигните широту русской души. Мы уже создали страничку. Вам понравится», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Маск, вероятно, удалил свою учетную запись в социальной сети Instagram, и она сейчас недоступна для просмотра. По информации телеканала, это произошло после того, как певица Азилия Бэнкс в Instagram обвинила Маска в неподобающем поведении и употреблении наркотиков.

Сам Маск ничего не говорил по поводу того, удалил ли он свою учетную запись. Когда его спросили об этом в Twitter, он ответил лишь, что аккаунт в Instagram ему не нравился.

Читайте также:

 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
СМИ: ЦБ увеличил закупки золота до максимума с начала года
Германия заинтересовалась газопроводом в обход России
Почему Россия не может выбрать себе флаг уже тысячу лет
Павел Гусев делит с женой имущество почти на 30 млрд рублей
В Праге изменили текст таблички на памятнике маршалу Коневу
Запад «одолжил» российский мем про Илона Маска
Фестиваль красок в честь Дня флага России собрал тысячи гостей
Спорт
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»? Рассказываем о сопернике российского клуба в Лиге Европы
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», где актриса играет постаревшего детектива
Недвижимость
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Названы города с самыми довольными жителями
Необычный деревянный дом, наполненный яркими красками (фото)
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Леди
Звезды, которые сыграли свадьбу после бурной вечеринки (фото) Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов, Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Аллен Александер и другие звезды оказались очень решительными.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь