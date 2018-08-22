Илону Маску предложили стать пользователем «Одноклассников»

Источник: AP 2018

Социальная сеть «Одноклассники» предложила предпринимателю Илону Маску стать их пользователем. Как заявила пресс-служба социальной сети в комментарии к одному из постов Маска в Twitter, для него уже создали страницу.

«Илон Маск, если вас приводит в замешательство время, проведенное в Instagram, мы приглашаем вас на сайт “Одноклассники”. Всего пять минут в российской социальной сети, и вы, несомненно, постигните широту русской души. Мы уже создали страничку. Вам понравится», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Маск, вероятно, удалил свою учетную запись в социальной сети Instagram, и она сейчас недоступна для просмотра. По информации телеканала, это произошло после того, как певица Азилия Бэнкс в Instagram обвинила Маска в неподобающем поведении и употреблении наркотиков.

Сам Маск ничего не говорил по поводу того, удалил ли он свою учетную запись. Когда его спросили об этом в Twitter, он ответил лишь, что аккаунт в Instagram ему не нравился.